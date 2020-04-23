В Киеве предрекли «веселую самоликвидацию» после назначения Саакашвили в кабмин Украины

Киев, 23 апреля. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш призвала государственную власть отбросить стеснения и вернуть всех выгнанных ранее грузинских «реформаторов», а вместе с ними экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего главу МИД Украины Арсения Яценюка.

На своей странице в Facebook Лукаш написала, что «от всей души» поддерживает назначение экс-губернатора Одесской области и бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины в правительство премьера Дениса Шмыгаля.

«Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда. Во-вторых, вице-премьер — фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины», — аргументировала свою позицию юрист.

Она выразила мнение, что «этот катализатор величия» в лице Саакашвили «ускорит ликвидацию» команды действующего украинского лидера Владимира Зеленского и обрадует главу МВД страны Арсена Авакова.

«Будет весело и шумно. Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы. <…> Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко. Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация», — резюмировала Лукаш.

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о кадровом предложении от Зеленского, напоминает «Царьград». В Facebook он написал, что таким образом глава Украины оказал ему большую честь. Потенциальный кандидат в украинский кабмин также добавил, что уже имел «содержательную и полезную беседу» с премьером страны Шмыгалем, во время которой детально были обсуждены все вопросы, связанные с его возможной работой в правительстве.

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в эфире радио Sputnik оценил перспективы вероятного назначения Саакашвили и пришел к выводу, что экс-глава Грузии станет очередным «агентом прикрытия» для воровства на Украине со стороны власти.