Фонд Немцова подыгрывает сотрудникам ФБК в получении премии в 10 тысяч евро

Руководство Фонда Бориса Немцова подыгрывает сотрудникам ФБК в получении премии размером 10 тысяч евро, нарушая официальный регламент и оставляя за бортом других претендентов.

Ежегодная премия, выплачиваемая «Фондом Бориса Немцова за справедливость», в 2020 году достанется одному из 36 соискателей. Список претендентов и голосование, согласно правилам фонда, размещены на сайте издания «Новая газета». В прошлом году за премию в рамках «борьбы за демократические права» боролись 32 кандидата, из которых пять вышли в финал. Отсутствие в списке 2020 года отдельных либеральных деятелей уже вызывало негодование даже у либеральной общественности.

Для ФБК закон не писан

У премии Фонда Немцова есть четкий регламент, определяющий условия попадания в списки кандидатов и другие организационные моменты. Однако руководство фонда решило пренебречь установленными правилами в части формирования списков соискателей денежной суммы в размере 10 тысяч евро. Речь идет о пункте 1.3 регламента, гласящем о возможности представления в качестве соискателей лишь трех физических лиц от одной организации.

В шорт-листе, представленном «Новой газетой», находится четыре представителя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) Алексея Навального. Помимо самого лидера ФБК в списке находятся юристы Георгий Албуров и Любовь Соболь, а также проходящий сейчас военную службу Руслан Шаведдинов. Учитывая негодование по поводу отсутствия в списке отдельных либеральных деятелей, нарушение регламентов руководством Фонда Немцова в пользу сотрудников ФБК может привести к еще большему расколу в оппозиционных кругах.

Формирование данного шорт-листа соискателей премии вызывает множество вопросов. В регламенте указано, что критерием отбора является решимость в борьбе за демократические ценности, особенно в целях развития взаимоотношений РФ и Европейского союза.

Этот факт делает присутствие Шаведдинова в списке номинантов еще более странным, учитывая, что он уже несколько месяцев проходит военную службу на Новой земле и «расследовательской» деятельностью в ФБК не занимается. Руководство Фонда Немцова готово пойти ради сотрудников Навального и на такие меры в рамках продвижения. Такой подход приносит свои плоды, ведь на данный момент Шаведдинов находится на четвертом месте в голосовании, обойдя даже Навального. По текущим результатам, сразу три «расследователя» ФБК проходят в финал.

Соболь, Албуров, Навальный и ранее Шаведдинов занимаются единой деятельностью, заключающейся в выявлении коррупционной составляющей в обществе от имени ФБК. В данном случае было бы рациональнее и справедливее номинировать одного сотрудника от организации, предоставив шанс другим соискателям. Однако Фонд Немцова, выступающий якобы за ту самую справедливость, не только не пополнил список другими номинантами, но и нарушил регламент, лишь бы дать шанс на победу большему количеству сотрудников ФБК.

Стоит отметить, что ранее наша редакция доказала возможность мошенничества «Новой газеты» при проведении голосования в рамках премии Немцова. Речь идет о накрутке голосов за кандидатов. Махинация может быть использована для продвижения любого человека из списка, что лишний раз доказывает необъективность самого мероприятия и возможность продвижения для получения премии Немцова определенных деятелей из ФБК.

Премия Фонда Немцова — ширма для спонсирования оппозиции РФ

Формирование списка организаций, которые имеют право выдвигать своих кандидатов на голосование, также негативно сказывается на репутации Фонда Немцова. Ранее оппозиционное движение «Бессрочный протест» возмутилось отсутствием в списке своих представителей и обвинило фонд в «малой открытости». Перечень организаций, представляющих соискателей премии, указан на официальном сайте Фонда Немцова.

Анализ представленных организаций показывает, что европейские компании находятся в списке с единственной целью – создать иллюзию конкуренции для российских либеральных сообществ. Чешские фонды и объединения не представлены ни одним кандидатом в шорт-листе и представляют собой ширму, за которой руководство Фонда Немцова скрывает легальное выделение средств на работу российской оппозиции. Это подтверждается и списком лауреатов прошлых премий, победу в которых одерживали лишь политики и общественные деятели из России.

ФБК — выгодная для Фонда Немцова структура

Фонд Бориса Немцова намеренно идет на нарушение собственных регламентов и оставляет за бортом других представителей оппозиции в России ради поддержки ФБК. Признанная иноагентом структура Навального ведет выгодную для фонда «антикоррупционую», хоть и основанную на фейках деятельность, которую потом преподносят европейской общественности и богатым спонсорам за рубежом.

Премия Фонда Немцова представляет собой медийный фарс, направленный на награждение сугубо оппозиционных деятелей, которые нарушают закон и ведут аморальный образ жизни. Выставляя их «борцами за справедливость» и награждая денежной премией, руководство фонда поощряет их противозаконную деятельность в России. Данная ситуация повторяется, меняются лишь фамилии и лица соискателей. Фонд использует отработанную технологию, представляя европейской общественности каждый год новых «жертв режима» и противников власти, выступающих соискателями премии в 10 тысяч евро.