Экономисты оценили решение правительства утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Утвержденная правительством льготная ипотечная программа по ставке 6,5% годовых простимулирует потребительский спрос и даст возможность людям приобрести жилье в собственность, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Подробнее о долгожданном решении правительства — в материале Федерального агентства новостей.

Льготная программа

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Соответствующий перечень поручений был опубликован на официальном портале Кремля.

«Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли: обеспечить утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — до 1 мая 2020 года.

Поддержка молодых семей

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что льготная ипотека для граждан — хорошая возможность улучшить свои жилищные условия. Особенно это актуально для молодых семей, в которых недавно родились дети или ожидается пополнение.

«При текущей ключевой ставке в 6%, установленной Центробанком, средняя ставка по ипотеке равнялась 9% годовых. Это довольно большая переплата, которую могут позволить себе не все семьи», — заметил Деев.

Экономист обратил внимание, что ранее государство ввело льготную ипотеку на Дальнем Востоке — под 2% годовых. Для остальных регионов страны таких условий не было предусмотрено. Сейчас россияне смогут оформить ипотеку под 6,5% годовых. Жилье является надежным способом сохранить сбережения в кризис, а также семьям не нужно будет оплачивать съемное жилье — платежи будут проводиться уже за собственную квартиру.

«Решение государства стимулирует потребительский спрос и даст возможность людям, наконец, приобрести жилье в собственность», — резюмировал Артем Деев.

Поддержка застройщиков

В свою очередь создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко считает, что льготная ипотека — это не столько мера поддержки людей, сколько мера поддержки застройщиков. Именно им это поможет в кризис, а для семей это станет важным фактором и в дальнейшем.

«Конечно, тех, кто готов взять ипотеку именно в эти месяцы, не так и много. И, как правило, это люди, у которых уже есть сбережения. Однако в дальнейшем, если действие программы продолжится, это может помочь очень многим людям. Вообще, это правильный шаг! Нужно искать возможности и в дальнейшем снижать ставку по ипотеке и, возможно, субсидировать первый взнос на квартиру. Можно ставить ограничения по сумме или по тому — первая или нет это ипотека. Делать ее более доступной необходимо», — рассказал Егор Клопенко.

16 апреля Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. В 2020 году на это потребуется около 6 миллиардов рублей. Заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства, уже начали принимать Промсвязьбанк, ВТБ, банк «Дом.РФ» и Альфа-банк.