Сирия, 23 апреля. В Даръа при нападении «спящих ячеек» боевиков был ранен офицер сирийской армии. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли два мирных поселения в Идлибе. На западе Алеппо союзники Турции ведут огонь по опорным пунктам правительственных войск. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение со стороны вооруженных группировок на юге Идлиба; в Даръа понесли потери при нападении неизвестных боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по опорным пунктам правительственных войск на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы мирных поселений в Алеппо и Идлиб.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): напало на блокпост курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На западе провинции возобновились боестолкновения на линии разграничения сил подконтрольных Турции группировок и правительственных войск. Как передает новостной портал Step News, утром боевики нанесли удар из ракетных установок по укреплениям Сирийской Арабской Армии в окрестностях поселка Мизназ и деревни Кафр-Халаб. Пока информации о пострадавших в рядах САА не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

К югу от города Бусейра «спящая ячейка» запрещенного в РФ «Исламского государства» совершила вылазку к позициям курдских боевиков. Как сообщает источник в сети Twitter @SadaAlSharqieh, боевики напали на КПП «Демократических сил Сирии» в поселке Аль-Зар. Позднее группа неизвестных совершила вылазку в Аль-Джардхи, где открыла огонь из автоматов по сотруднику сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Как передает агентство Alk Habour, мужчина скончался на месте от полученных ран. В покушении на него также подозревают «спящие ячейки» ИГ, которые заметно активизировались на востоке провинции, ежедневно совершая вылазки в зоны оккупации SDF.

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на западе провинции Даръа прогремел взрыв. Неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль сирийского военнослужащего. Бомба детонировала, когда автомобиль двигался по дороге, связывающей поселки Даиль и Ибта. В результате погиб один военнослужащий из разведподразделения ВВС Сирии и был ранен один офицер. В установке бомбы подозревают «спящие ячейки» боевиков, которые действуют при поддержке сил международной коалиции во главе с США, базирующихся в приграничной с Ираком и Иорданией зоне на юге Сирии.

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований подконтрольных Турции не было зарегистрировано. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) обстреляли два населенных пункта. Пострадали поселки Кафр-Мус в Идлибе, в приграничной зоне на западе Алеппо под огонь попали жилые кварталы деревни Анджель.

Как сообщает агентство Masar Press Net, подразделения сирийской армии и союзных сил в ответ на провокации боевиков открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам вооруженной группировки в окрестностях поселений Кансафра и Аль-Бар.

1 Организация запрещена на территории РФ.