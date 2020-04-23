Собянин заявил о снижении потока людей в Москве после ввода пропусков

Москва, 23 апреля. Поток людей в Москве снизился более чем на 500 тысяч человек после ввода электронных пропусков, что говорит об эффективности системы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока. Более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска», — добавил градоначальник.

Собянин обратил внимание, что стали лучше видны потоки людей, а также граждане, соблюдающие режим самоизоляции. Мэр Москвы выразил надежду, что эту систему внедрят и в других российских регионах.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 2,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 288 скончались. В России в целом выявлено свыше 62 случаев заражения COVID-19, пишет «Газета.ru».

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Примеру Москвы последовали и другие российские регионы.

Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков на период действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

Внедрить такую систему уже решили власти Свердловской области, пока на период майских праздников.