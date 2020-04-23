Путин поручил кабмину утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить <…> утверждение льготной ипотечной программы», — говорится в поручении.

В рамках льготной ипотечной программы граждане смогут до 1 ноября 2020 года получить кредиты на покупку жилья на первичном рынке по ставке 6,5% годовых. Льготная ипотека распространяется на жилье стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти. Срок исполнения поручения — до 1 мая текущего года, пишет НСН.

Президент РФ предложил запустить льготную ипотечную программу в ходе совещания по ситуации в строительной индустрии 16 апреля. В 2020 году на ее реализацию будет направлено 6 млрд рублей, добавил президент РФ, сообщает «Царьград».

В рамках совещания Путин пообещал поддержку строительному комплексу, назвав его локомотивом экономики. Глава государства попросил глав регионов учитывать специфику строительной отрасли, а также необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах.