Россия не будет выдворять иностранцев на фоне пандемии коронавируса

Москва, 23 апреля. Министерство внутренних дел РФ не будет выдворять иностранцев из страны на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в четверг заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Казакова подчеркнула, что речь в данном случае идет о визах, разрешениях на временное пребывание в России, видах на жительство и патентах.

Ранее сообщалось, что МВД прорабатывает вопрос депортации иностранцев, оказавшихся в России во время эпидемии коронавируса. Ведомство рассматривало возможность задействовать иностранные посольства и консульства для решения этого вопроса.

Отметим, что многие страны по-прежнему держат свои границы закрытыми. В четверг министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что открывать шенгенское пространство пока еще рано. Тем не менее он не исключил, что к лету ситуация может поменяться.

Многие врачи и вирусологи говорят о том, что пик пандемии коронавируса в России может пройти в мае, июне или июле, после чего заболеваемость пойдет на спад. Пока что в стране наблюдается стабильный рост числа зараженных. Каждые сутки их количество увеличивается в среднем на 5 тыс. человек. Всего в РФ зарегистрировано 62,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4,8 тыс. человек выздоровело, 555 умерло.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.