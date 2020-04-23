Столетняя итальянка поборола коронавирус. ФАН-ТВ

Жительница Сицилии Кончетта Ленци подцепила уханьский вирус за шесть дней до столетнего юбилея. С положительным тестом на COVID-19 пожилую женщину доставили в больницу «Мартино». Почти месяц врачи боролись за жизнь итальянки, пока анализы на инфекцию не показали отрицательный результат.

«Когда она приехала, и мы узнали, что ей 99 лет, для нас это стало двойным вызовом. Сегодня — прекрасный день, когда еще один пациент покидает больницу и хорошо себя чувствует», — радуется координатор больницы Антонио Версаче.

Весь медицинский персонал поздравил долгожительницу с полным выздоровлением и проводил ее до автомобиля.

Начальник инфекционного отделения Джузеппе Нунари, отметил, что Ленци не была единственной пациенткой пожилого возраста, которую им удалось вылечить.