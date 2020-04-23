Нарушивший карантин Зеленский попал на видео

Киев, 23 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече транспортного самолета АН-225 «Мрия» с медицинским грузом снял маску. Видео было опубликовано на странице администрации президента в Facebook.

Отмечается, что на встрече воздушного судна также присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Политики обсуждали, сколько АН-225 «Мрия» может вместить медицинских средств.

При этом на кадрах видно, что во время разговора все участники мероприятия были в масках, но без защитных перчаток. В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.

Ранее Зеленский предсказал стране новый вызов в борьбе с коронавирусом. Президент Украины подчеркнул, что в стране хорошо отлажена система отслеживания распространения инфекции. Он также отметил, что система помощи заразившимся постоянно улучшается. При этом, по словам Зеленского, за минувшие сутки на Украине было зарегистрировано сравнительно большое число новых заболевших — 467 человек. Украинский лидер полагает, что эта цифра может быть отголоском пасхальных праздников.

По последним данным, на Украине насчитывается более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 424 заболевших уже выздоровели, при этом 174 пациента скончались.

Ранее украинское правительство продлило в стране карантин до 11 мая. В кабмине Украины считают, что пик заболеваемости придется на начало последнего весеннего месяца. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что различные ограничения, например, «масочный режим», придется соблюдать еще два года.