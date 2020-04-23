Президента Финляндии призвали извиниться перед жертвами финского террора в годы ВОВ

Президент Финляндии Саули Ниинисте должен извиниться перед бывшими узниками финских концлагерей, которые располагались на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил финский правозащитник, историк Йохан Бекман в комментарии Федеральному агентству новостей.

В годы Великой Отечественной войны на территории Петрозаводска, который был оккупирован, финны построили шесть концлагерей. Первый из них появился уже в 24 октября 1941 года. Всего, как следует из данных рассекреченных архивов, на территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах было создано несколько десятков лагерей для мирных местных жителей, которые не являлись представителями финно-угорского народа.

Правозащитник и историк Йохан Бекман считает, что моральную оценку действиям финских захватчиков в годы войны должно дать высшее руководство нынешней Финляндии. Президент является не только политическим, но и моральным лидером страны, напомнил он. Финляндия не может поддерживать и не имеет права оправдывать преступления против мирного населения в годы Второй мировой.

«Я считаю, что финский президент должен извиниться. Самое главное — это извинения и моральная поддержка тех бывших узников концлагерей, которые еще живы. Сейчас как раз самое время. Напомню, что Германия не только наказывала своих военных преступников. Это только юридическая часть. Есть еще моральная сторона: немцы извинились и раскаялись за преступления нацистов. Думаю, что финны тоже должны этим заняться — здесь вопрос касается руководителя нашего государства. Президент Финляндии Саули Ниинисте должен извиниться перед бывшими узниками и другими жертвами финского террора во время оккупации», — призвал Йохан Бекман в комментарии ФАН.

К сожалению, добавил он, в экспертной среде Финляндии существует расхожее мнение, что лагеря на территории нынешней Карелии якобы не были настоящими «лагерями смерти». Однако не стоит забывать, что финны в союзничестве с нацистскими оккупантами начали расовое разделение и массовое уничтожение людей. Здесь абсолютно никакой разницы нет: концлагеря это в Петрозаводске или Освенцим, подчеркнул Бекман.

«Дискуссия последних лет в Финляндии доказывает: уже никто не отрицает факта, что действительно существовал жестокий террор во время финской оккупации. В Карелии были созданы концлагеря, создан режим расового разделения людей на представителей финно-угорских и славянских народов. <…> К сожалению, некоторые финские эксперты ссылаются сейчас на то мнение, что финские концлагеря в Карелии не были настоящими «лагерями смерти». Это якобы была какая-то более «мягкая форма». Но я считаю, что это не так. Это были настоящие лагеря смерти. Смертность была очень высокой, условия содержания людей были негуманными. Это была намеренная ликвидация жителей Карелии славянского происхождения. Настоящей целью была этническая чистка: хотели очистить территории так называемой великой Финляндии от славянских народов», — сказал Йохан Бекман.

Разобраться с исторической правдой в Финляндии мешает еще одно обстоятельство: архивы министра иностранных дел страны Юхо Элиаса Эркко — он занимал этот пост в период с 1938 по 1939 годы — до сих пор закрыты. Это частный архив, и доступа к нему нет.

«Многие в Финляндии считают, что антисоветские и антирусские взгляды Элиаса Эркко влияли на то, что началась война между Финляндией и Советским Союзом. Есть мнение, что виноват он, и это была его война. Поэтому необходимо всем историкам, российским и финским, изучить его архивы. Пока они закрыты, и мы не можем исследовать ключевые процессы, которые происходили на фоне войны между странами <…> Раз сейчас Россия открыла архивы Карелии, думаю, Финляндия должна открыть архивы Элиаса Эркко», — объяснил Йохан Бекман.

История Ленины Макеевой, узницы финского концлагеря

84-летняя Ленина Макеева была узницей пятого финского концлагеря на территории Карело-Финской ССР. Будучи ребенком, она пробыла в «лагере смерти» два года и восемь месяцев. Оставшихся в живых узников концлагеря бойцы Красной армии освободили 28 июня 1944 года.

«На площади 20 квадратных метров нас было 15 человек. Клопы, вши… Началась эпидемия. Тиф, цинга. Люди стали умирать. Из-за скудного питания смертность среди узников еще более усугубилась. В нашей семье из семи человек трое умерли от голода», — рассказала Ленина Макеева РИА Новости.

Она добавила, что обращалась к экс-президенту Финляндии Тарье Халонен, однако в ответ получила сообщение, что финны выплатили все контрибуции Советскому Союзу.

«Я же писала, что Германия, со своей стороны, признала ошибки и извиняется перед народом России, а финны, бывшие союзниками фашистской Германии, этого не сделали», — сказала Ленина Макеева.

Женщина сообщила, что готова выступить свидетелем преступлений, которые совершала финская оккупационная администрация в годы Великой Отечественной войны. Сейчас Следственный комитет России проводит проверку по факту преступлений: сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку после того, как изучат рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности» материалы и проведут проверку действий финских захватчиков.