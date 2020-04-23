Мисмари: мы уничтожили за последние сутки 50 из 17 тысяч переброшенных Турцией террористов

Триполи, 23 апреля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сражаются более 17 тысяч сирийских наемников, завербованных Турцией.

По словам генерал-майора, боестолкновения с ПНС продолжаются, линия фронта растянулась от Аль-Вишки до границы с Тунисом, а также от Аль-Джуфры до Гарьяна. Армия Халифы Хафтара сохраняет контроль в районах к северу от Мисураты, изредка там фиксируются обстрелы. После провального наступления боевиков ПНС на Тархуну, в ходе которого радикалы понесли большие потери в технике и живой силе, террористы возобновили попытки мобилизации в Кастельверде, Мсаллате и на юге города Злитен. Джихадисты организовали нападение на направлении авиабазы Аль-Ватыя, атака была отбита.

Вооруженные провокации боевиков сопровождаются вылетами беспилотников, в минувшие сутки ЛНА уничтожила еще три БПЛА. Мисмари также отметил, что турецкие офицеры принимают активное участие в боестолкновениях, командуя террористами ПНС. Главарь радикалов ПНС Файез Саррадж стал марионеткой «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ), а вооруженные бандформирования, находящиеся в Триполи, используют режим Сарраджа для политического прикрытия.

Официальный спикер ЛНА заявил о пленении двух известных боевиков из Египта. Был задержан террорист по имени Мухаммад ас-Сайед, а также Абд аль-Маджид Абд аль-Бари, участвующий в массовых убийствах людей в Сирии.

К настоящему моменту усилиями Турции в Ливии были переброшены 17 тысяч сирийских наемников, на что международное сообщество продолжает закрывать глаза. Во вторник, 21 апреля, на север Сирии было отправлено более 50 тел убитых наемников. Мисмари подчеркнул, что ЛНА продолжает бороться с терроризмом.

В конце своего обращения генерал-майор призвал игнорировать призывы к нарушению мер самоизоляции, которые были введены для недопущения распространения коронавируса. Подобные призывы приравниваются к угрозе национальной безопасности, а в отношении их распространителей будут приняты соответствующие меры.

Правительство национального согласия, не предъявляя никаких доказательств, ранее делало абсурдные заявления о ЧВК «Вагнера», утверждая, что ЛНА якобы привлекла ее на свою сторону. Мисмари не раз опровергал участие российской ЧВК в боях против боевиков ПНС.