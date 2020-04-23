Успенская выгнала из особняка предавшего ее племянника

Москва, 23 апреля. Королева русского шансона Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана за то, что он сливал личную информацию о ней ее же фан-клубу.

Предательство родного человека крайне разозлило звезду, которая после громкого скандала с дочерью Татьяной Плаксиной предпочитает вести закрытый образ жизни.

Как сообщает «СтарХит», племянник Успенской уже съехал из особняка певицы и теперь намерен лететь в Нью-Йорк. Однако неизвестно, получится ли у молодого человека попасть в США, поскольку пересечь международные границы из-за коронавируса непросто.

Еще недавно знаменитая исполнительница делилась тем, как заботится о родственнике. На своей странице в Instagram она рассказала, как «подключила свои таланты» и собственными руками сделала Ролану стрижку, поскольку парень не мог воспользоваться услугами профессионального парикмахера из-за эпидемии.

«Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано. Тем более, опыт стрижек у меня уже был», — гордо написала она.

Кроме того, приютившая племянника звездная родственница отдала ему комнаты, принадлежащие любимой дочери, которая предпочла уехать от известной матери к отцу в Штаты.

Успенская ранее признавалась, что сейчас отношения с дочкой у них «никакие», все контакты обрублены, передает «Газета Кемерова». Артистка заявила, что пока не торопится прощать Татьяну, поскольку хочет преподать ей урок. Звезда отметила, что уже видит «первые плоды», которые дало отсутствие общения.