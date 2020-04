Успенская выгнала из особняка предавшего ее племянника

С карантином у меня в доме строго! Никого не впускаю и никого не выпускаю???? И когда сегодня моему племяннику @912rolan, понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала ☝???? Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тёти Успенской ???????? Такое, между прочем, не каждому дано;) Тем более опыт стрижек у меня уже был, натренировалась на @pacha_tati ☝???? Одно могу сказать точно! С такой как я, не пропадёшь ???? ⠀ #успенская #style #quarantine #стилист #парикмахер #стрижка #love #надому

