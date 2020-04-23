Путин заверил, что торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся

Москва, 23 апреля. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, заверил президент России Владимир Путин.

Глава государства направил участникам всероссийской акции «Вахта памяти» телеграмму, ее текст опубликован на официальном сайте Кремля. Президент напомнил, что в этом году торжества, посвященные памятной дате, перенесены из-за пандемии коронавируса, угрожающего здоровью и жизни людей.

«Но уверен, что все они — и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия — обязательно состоятся», — подчеркнул российский лидер.

Путин не сомневается, что «Поисковое движение России» примет самое деятельное участие в их организации и проведении.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире в целом и в России в частности сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Путин принял решение отложить подготовку к параду, который обычно проходит в Москве 9 мая, и перенести все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19, пишет «Газета.ru». Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.