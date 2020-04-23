Историк моды Васильев рассказал, что водитель Бабкиной заразился коронавирусом

Москва, 23 апреля. Российский телеведущий Александр Васильев, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о нескольких подтвержденных случаях заражения в окружении певицы Надежды Бабкиной.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Бабкина была госпитализирована в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. После нескольких тестов болезнь у певицы не подтвердилась. Ей поставили диагноз воспаление легких. Как уточнил Васильев, коронавирус обнаружили у тесно работающего с ней человека — личного водителя исполнительницы.

«Вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — подчеркнул он.

Как пишет издание «Инфо 24», Бабкина на данный момент находится в больнице.

Ранее гражданский муж российской певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал о ее самочувствии после того, как артистку госпитализировали в одну из частных клиник.

Напомним, через несколько дней после госпитализации женщину ввели в медикаментозную кому. Кроме того, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии Бабкина провела более 10 дней. К концу прошлой недели она пришла в себя и начала дышать самостоятельно.

Гражданский муж уточнил, что сейчас Бабкина в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Молодой муж Бабкиной рассказал, как общается с попавшей в больницу 70-летней певицей.