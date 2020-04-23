У вице-премьера Пермского края прошел обыск по делу о хищениях при строительстве зоопарка

Пермь, 23 апреля. В кабинете вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина прошел обыск. Факт проведения следственных действий Федеральному агентству новостей подтвердили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что следственные действия прошли в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве зоопарка в Перми. По данным следствия, при разработке проектно-сметной документации зверинца в результате преступных действий было похищено почти 130 млн рублей.

Генподрядчиком при строительстве зоопарка выступало АО «РЖДстрой», заказчиком — ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». По контракту здания нового зоопарка, постройки для животных, ветлечебница, кормокухня, дезбарьеры и другие объекты должны были быть сданы не позднее 15 марта 2018 года. Однако спустя полтора года контракт не был исполнен, часть объектов не построена, часть возведена наполовину, а некоторые (уже в сентябре 2019 года) начали разрушаться. При этом с апреля 2017 года по март 2019 года из бюджета Пермского края было перечислено свыше 129 млн рублей за работы, оформленные по фиктивным актам. По данному делу были арестованы два человека.

Согласно отчету о деятельности контрольно-счетной палаты Пермского края за 19 марта 2020 года, объем оплаченных, но фактически невыполненных работ составил 141 млн 577 тыс. рублей.

Отметим, что Сюткин на посту вице-премьера Пермского края курировал вопросы имущества, строительства и транспорта. Всего неделю назад он заявил о своем намерении уволиться в связи с переходом на новую работу в Москву.