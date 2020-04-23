В России 42 человека скончались от коронавируса за сутки

Москва, 23 апреля. Число жертв коронавируса в России увеличилось за сутки на 42, всего от COVID-2019 скончались 555 человек в РФ. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 27 летальных случаев, по три человека скончались от коронавируса в Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях. В Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, Республике Ингушетия и Пермском крае от коронавируса скончались по одному пациенту.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в стране выявлено 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 62 773.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. К 23 апреля в стране было проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.