Доктор Комаровский призвал россиян не сторониться прививок

Москва, 23 апреля. Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский призвал людей не сторониться прививок, так как это самый эффективный способ укрепить свой иммунитет.

Он напомнил, что с 20 по 26 апреля проходит объявленная Всемирной организацией здравоохранения Всемирная неделя вакцинации.

«Чтобы помочь им сохранить здоровье нашего общества, очень важно, чтобы мы продолжали делать все рекомендуемые прививки и следовали национальным указаниям в отношении вакцинации», — пишет Комаровский в Intagram.

Врач отметил, что прививки могут предотвратить распространение таких опасных болезней, как корь и полиомиелит.

Ранее другой известный медицинский специалист Александр Мясников заявил, что эпидемия коронавируса не должна быть препятствием для плановых прививок. По его словам, если коронавирус «сядет» на вирус гриппа или другого заболевания, то человеку придется плохо. По отдельности организм сможет справиться с заразой, но вместе — вряд ли. В частности, Мясников посоветовал делать прививку от пневмококковой инфекции, которые на Западе настоятельно рекомендуют людям старшего возраста.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.