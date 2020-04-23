Украина отказалась предоставлять Донбассу особый статус

Киев, 23 апреля. Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО Конституции Украины», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания, которое проходило в формате видеоконференции, украинская делегация предложила создать рабочую группу с участием представителей Киева, РФ и ОБСЕ для выработки механизма восстановления контроля Киева над границей в Донбассе.

Также в ходе заседания ТКГ обсуждалось разведения сил и средств и обмен удерживаемыми лицами.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее на сайте президента Украины был опубликован документальный фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В фильме «Год президента Зеленского» глава государства выразил уверенность, что за время своего пребывания на посту президента сможет закончить войну в Донбассе, и, таким образом, выполнить свое главное обещание украинцам.