Академик РАН объяснил, почему коронавирус особо опасен для человека

Москва, 23 апреля. Человечество пока не имеет иммунитета к SARS-CoV-2, поэтому, с учетом его высокой способности передаваться от человека к человеку и вызывать тяжелейшие, нередко смертельные нарушения в организме, пренебрегать опасностью нельзя. Об этом рассказал академик РАН, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрий Лобзин.

Специалист объяснил, что новый тип коронавируса, как полагают ученые, представляет собой рекомбинацию коронавируса летучих мышей и неизвестного по происхождению коронавируса. Он способен нанести здоровью человека огромный вред, поскольку его генетическая последовательность сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80%.

«Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья. Это и привело к такому широкому распространению нового коронавируса по планете, ведь человечество столкнулось с ним недавно, и коллективного иммунитета еще нет ни в одном регионе», — сказал академик в интервью «Парламентской газете».

Лобзин также уточнил, что лечить COVID‑19 под непосредственным наблюдением медиков нет необходимости тем, у кого отсутствуют клинические проявления заболевания или оно протекает легко. В такой ситуации медпомощь оказывается на дому.

Эксперт не дал прогноза относительно спада заболеваемости в России, но напомнил о Китае и Южной Корее, где от начала эпидемии до ее спада прошло около трех месяцев.

«ФедералПресс» передает, что за последние сутки в России зафиксировано более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция найдена в 81 регионе. Большинство заболевших зарегистрировано в Москве (1 959 человек). Всего на территории РФ выявлено 62 773 случая заражения.