Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, 23 апреля. Российская актриса Чулпан Хаматова ответила на проклятья из-за сериала «Зулейха открывает глаза». Она прокомментировала ситуацию в Instagram фонда «Подари жизнь».

По словам Хамматовой, у некоторых зрителей слишком много времени, поэтому они решили потратить его на негатив. Ранее зрители сериала раскритиковали работу Хаматовой. Актриса призналась, что ждала оценки от прогрессивной части общества.

«Для меня это перевертыш. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал писателя Александра Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?» Что не похоже это на раскулачивание и лагеря, — подчеркнула она.

Хаматова напомнила, что некоторые зрители отреагировали негативно на сериал, потому что находятся «в стрессе и страхе». По ее мнению, они располагают «массой свободного времени» для выплеска эмоций.

«В любом случае, хочу сказать спасибо за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое», — добавила она.

Ранее российская журналистка и телекритик Ирина Петровская раскритиковала первые серии долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза», который сейчас идет на телеканале «Россия 1». По ее мнению, на данном этапе сериал выглядит примитивным и однобоким по сравнению с книгой Гузели Яхиной. Если в книге характер главной героини прописан детально, то в экранизации этого нет, отметила Петровская. Вопросы у телекритика возникают и к актерской игре, в частности, к исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой.

Она напомнила, что в книге Зулейха относительно молодая, а Хаматова «уже не тянет» на заявленный Яхиной возраст.