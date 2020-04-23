Коронавирус в России 23 апреля: статистика по городам, сколько жертв, последние новости

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 23 апреля 2020 года информации о распространении и борьбе с COVID-19.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки, 22 апреля, в России выявлено 4 774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. При этом 2 282 человека или 47,8% от выявленных инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 891 человека, число погибших — до 555.

За все время проведено свыше 2,4 млн тестов на COVID-19.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 33 940 человек, Подмосковье — 7 278, Петербурге — 2 458, Нижегородской области — 1 002, Мурманской области — 602, Ленобласти — 576, Республике Коми — 542, Краснодарском крае — 539, Ростовской области — 469, Тульской области — 461, Брянской области — 459, Дагестане — 454, Ингушетии — 436.

Если говорить о приросте заболевших в регионах за сутки, то здесь снова лидирует Москва — 1 959 новых случаев, Московская область — 688, Петербург — 191, Мурманская область — 98, Ямало-Ненецкий автономный округ — 94.

Коронавирус в мире

К этому часу в мире зарегистрировано 2 642 827 зараженных коронавирусом нового типа, выздоровели 724 991 человек, погибли — 184 300.

Больше всего подтвержденных случаев болезни в США — 849 092. Там же и самый высокий уровень смертности — 47 681. На втором месте Испания, где зарегистрировано 208 389 заболевших, умерли 21 717 человек. На третьем месте Италия с 197 327 заболевшими и 25 085 умершими.

Далее следуют Франция (159 877 заболевших, 21 340 умерших), Германия (150 648 и 5 315), Великобритания (133 495 и 18 100), Турция (98 674 и 2 376), Иран (85 996 и 5 391) и Китай (84 239 и 4 642). Россия по числу зараженных занимает десятое место.

Если же говорить о летальности от коронавируса в мире, то самая высокая наблюдается в Бельгии, где на 41 889 заболевших приходится 6 262 умерших (14,95%), Британии — 13,56% и Франции — 13,35%.

Кто умирает в России от коронавируса

За сутки в РФ зарегистрировано 42 летальных случая от COVID-19. Жертвами вируса стали 27 москвичей, трое петербуржцев, трое жителей Краснодарского края, три человека умерли в Красноярском крае, по одному — в Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, Ингушетии и Пермском крае.

Как отмечают медики, при легком течении коронавирусного заболевания температура тела пациента не превышает 38,5 градуса, присутствуют кашель, слабость и боль в горле. При среднетяжелом течении у человека температура превышает 38,5 градуса, наблюдаются изменения в частоте дыхательных движений — более 22 в минуту.

Насыщенность крови пациента кислородом составляет менее 95%. Также в сыворотке крови превышен показатель С-реактивного белка. Кроме того, у инфицированного может быть пневмония, которая устанавливается с помощью КТ.

Для тяжелой формы заболевания характерна частота дыхательных движений чаще, чем 30 в минуту, а насыщение крови кислородом падает или остается на уровне 93%.