Кудрявцева рассказала, почему Бузова ей нравится больше Собчак

Москва, 23 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева отвергла Ксению Собчак и заявила, что предпочла бы оказаться на необитаемом острове с Ольгой Бузовой, а не с известной журналисткой.

Перед таким выбором Леру поставила сама Бузова в прямом эфире своей интернет-программы «Утренник с Бузовой». При этом звезда «Дома-2» предоставила ей только два варианта: себя и кандидатуру Собчак. Кудрявцева призналась, что выберет Ольгу, потому что с Ксенией она общий язык не найдет.

«Мы будем цепляться слово за слово. Я очень спокойно отношусь к Ксении Анатольевне, но мне не близка ее политика жизни», — откровенно сказала Кудрявцева.

Она призналась, что многое из того, что делает Собчак ей не нравится.

«Ксения пытается хайповать, где все играют на ее баяне. И она всегда навязывает свое мнение», — пояснила Лера.

Помимо этого, Кудрявцеву раздражает, что Собчак всегда считает, что права именно она, и доказать обратное —нереально. Гораздо больше телеведущей нравятся такие легкие люди, как Бузова.

Отметим, что и Лера, и Ольга вышли в эфир, находясь дома. Обе соблюдают режим самоизоляции. И хотя все салоны красоты закрыты, Бузова щеголяет с новой стрижкой. Правда, подстриглась она сама. Это, как уточняет телеканал 360, было одним из условий спора с популярным блогером Рунета Гусейном Гасановым. Подобные баттлы сейчас устраивают многие звезды шоу-бизнеса. И Собчак, к слову, не смогла пройти мимо. Правда, сама журналистка ни с кем не спорила, но высказала свое непонимание подобного развлечения.