Собчак рассказала о планах на эмиграцию

Москва, 23 апреля. Известная российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что уже давно имеет план на эмиграцию.

Два года назад она обсуждала с друзьями, какие события должны побудить их покинуть страну. Поводом для такой серьезной темы стал спор вокруг русской революции. Знакомые теледивы решили, что в 1917 году многие люди оказались заперты в Советском Союзе, поскольку не сразу смогли распознать ту последнюю черту, после пересечения которой надо было срочно бежать за границу, пока еще была возможность. В итоге друзья начали делиться мнением, какая у каждого из них последняя черта.

Некоторые указывали на возможную смену руководства страны, однако у самой Собчак условия эмиграции были более простые и прозаичные — если закроются границы, как когда-то было в СССР.

«И вот границы закрыли, причем все и везде, а я спокойно сижу и рада, что в Москве. Бог всегда смеется над нашими клятвами и «зароками» очень громко», — поделилась своими соображениями Собчак.

Отметим, что тема эмиграции время от времени всплывает в повестке представителей либеральной общественности. Некоторые из них даже переходят от слов к делу. Так, например, известный российский писатель Борис Акунин с 2014 года живет в Лондоне.

Ксения Собчак, оказавшись на самоизоляции, регулярно радует поклонников новым контентом в социальных сетях. Помимо обычных постов она устраивает стримы с мужем.

Недавно поклонники заподозрили Собчак в беременности после очередного стрима. Телеведущая была одета в леггинсы и свободную майку, которая немного задралась в самом начале ролика. «Светская львица» тут же одернула ее, а затем спрятала область талии за кадр. Однако поклонники успели обратить внимание на увеличившийся живот телезвезды.

