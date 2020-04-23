Трубы из ВЧШГ признали эталоном качества и стандартом экологической безопасности

Москва, 23 апреля. Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) стали общепризнанным мировым стандартом износостойкости и экологической безопасности в сетях водоснабжения. Для отечественных предприятий, а также покупателей из стран Европы и СНГ их производит Липецкая трубная компания «Свободный Сокол».

Качеству водоснабжения стали придавать все большее значение с развитием технологий. Чистая вода является залогом не только развития территорий, но и человеческого здоровья. К инженерным сетям водоснабжения и водоотведения сейчас предъявляют повышенные требования. Им полностью отвечают трубы из ВЧШГ, передает Nation News.

Трубы, производимые компанией «Свободный Сокол», имеют гарантию в рекордные 100 лет и используются сразу по целому ряду направлений, даже в медицине. Например, руководство открывшегося в Новой Москве инфекционного центра остановило свой выбор именно на них, поскольку трубы из ВЧШГ оказались надежными, долговечными и быстрыми по монтажу.

Изделия липецкой компании служат и на молочном предприятии «Ува-Молоко» в Удмуртии. В Ижевск поставили трубу из ВЧШГ диаметром 400 миллиметров. Как объяснил директор Ижводоканала Владислав Катаев, от стальных труб решили отказаться, чтобы не допустить появления окраски и привкуса железа.

«Трубы из ВЧШГ – это прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и минимальное влияние на качество воды, которая течет по трубе», – констатировал он.

Востребована продукция также в сфере добычи и экспорта нефти и газа. Их выбрали, например, для строительства одного из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа и важного звена газопровода «Сила Сибири» — Амурского газоперерабатывающего завода. Там трубы из ВЧШГ назвали эталоном качества.