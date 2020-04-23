В России выявлено 4774 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

Москва, 23 апреля. За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 62 773. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе отметили, что 2282 (47,8%) случая из числа новых выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. По выздоровлению выписали 471 человека за минувшие сутки. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.

По данным на 23 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1959 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 688 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 191 пациента за сутки. В Мурманской области за сутки зарегистрировано 97 человек с коронавирусом.

За сутки в России зафиксировано 42 летальных случая, число скончавшихся от коронавируса достигло 555. К 23 апреля в стране было проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (33940), Московской области (7278), Петербурге (2458), Нижегородской области (1002), Мурманской области (603) и Ленинградской области (576).

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.