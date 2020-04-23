Московские врачи начали лечить коронавирус гелием

Москва, 23 апреля. В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Врачи объяснили эффективность применения гелия в лечении опасного вируса особым свойством этого газа.

«Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», — добавили специалисты.

Как пишет издание «Интерфакс», таким образом гелий может предотвращать кислородное голодание, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

В учреждении добавили, что технология является экспериментальной. Во время лечения гелием пациент в течение 15 минут будет дышать подогретым до 92 градусов оксидом гелия. Врачи добавили, что при такой температуре возможно снижение активности вируса. Пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны.

«Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции — одна из основных причин смертности от коронавируса», — добавили в пресс-службе.

Напомним, еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число москвичей, выздоровевших от коронавируса, увеличилось до 2448. Она выразила надежду, что новая методика лечения с использованием донорской плазмы крови и гелия дадут результат.