Популизм и пропаганда: ответ на статью турецкого историка о роли Турции в Ливии

Спешный поиск смыслов и небрежная идеологическая накачка населения — это все, что может сегодня Анкара, чтобы оставаться на плаву во время внезапно начавшегося шторма. Ведь по итогам многих лет присутствия в Сирии турки так и не показали никаких выдающихся результатов.

Россия на весь мир заявила о себе и своем оружии — с помпой вернулась на Ближний Восток и вместе с Ираном избавила Сирию от террористов. США присвоили победу над «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), «освободив» от халифата город Ракка и «уничтожив» халифа Абу Бакра аль-Багдади. Даже европейцы погрели руки на сирийском пепелище. И только турки ничем не отличились. Даром что потратили кучу денег, приняли миллионы беженцев (чем постоянно всех попрекают) и рассорились с союзниками по НАТО.

На этом черная полоса не закончилась

Только начал Эрдоган свою ливийскую авантюру, как вдруг откуда не возьмись появился коронавирус.

У народа, само собой, возникают вопросы к властям. Люди устали и не понимают, зачем им африканские дали, когда на своем дворе кризис. И вот уже крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) в лице ее депутата Унала Чевикоза выкатывает министру обороны Хулуси Акару целый список претензий. Мол, из каких это статей бюджета власти оплачивают ливийскую кампанию? И на что конкретно тратятся деньги?

В ответ — мифы и легенды «Древней Турции»

Пока турецкая оппозиция ждет от «Партии справедливости и развития» объяснений, какого черта их войска вместе с сирийскими наемниками делают в Триполи, команда Эрдогана не находит ничего лучше, кроме как обратиться к истории Османской империи. Так сказать, зашли с козырей. И 20 апреля в газете Yeni Şafak появляется материал заведующего кафедрой истории турецкого Университета султана Мехмета Фатиха Закарии Куршуна.

В статье с пышным заголовком: «Как турки Османской империи защищали Ливию от внешних угроз» автор с порога объявляет нам о том, что при османском правлении арабский мир длительное время был стабильным и процветающим.

С этим тезисом можно частично согласиться — на каком-то этапе истории так и было. Но речь, во-первых, шла об объединении мусульман (это наднациональная категория), и султан был халифом. А во-вторых, к XIX веку империя все равно была охвачена арабскими бунтами против центральной власти.

Что смущает, так это демагогические уловки Куршуна. Профессор начинает с того, что называет «пропагандой» слова ливийского командира о том, что турки пришли в Ливию, движимые своими османскими амбициями. А затем обращается к истории, чтобы доказать несправедливость обвинений в адрес Анкары. Однако не совсем понятно, как исторические заслуги османов и их тогдашнее взаимодействие с сирийцами, египтянами, ливийцами, аравийцами и пр. связаны с нынешней политикой Турции в регионе. Ведь противники Эрдогана говорят не о событиях многовековой давности (хотя там тоже масса дискуссионных моментов), а о конкретных действиях нынешней турецкой власти, убивающей мусульман в Сирии и Ливии.

И снова демагогия

Далее автор пишет, что турки-османы прибыли в свое время в Ливию по просьбе ливийского же народа. Чтобы помочь ему противостоять испанскому гнету. Затем турки защищали ливийцев от итальянцев.

Хорошо, а Эрдоган тут причем? За кого и против кого сегодня борются турки в Ливии? Не против ли самих ливийцев? Не за нелегитимное ли правительство Файеза Сарраджа, которого ненавидят даже в Триполи? Правда такова, что эрдогановские войска прибыли на помощь запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1. Турецкие военные и сирийские наемники помогают группировкам, удерживающим в местных тюрьмах тысячи ливийцев и не только — среди заключенных есть и двое граждан России. Так причем здесь события 16 века?

К слову, возвращаясь к утверждению Коршуна о том, что арабы прекрасно жили при османах, надо сказать, что этот тезис плохо вяжется с историей Ливии. А ведь статья именно об этой стране. Так вот, к концу 19 века Ливия была беднейшим владением Османской империи. Нищую Триполитанию в итоге превратили в место ссылки. На голодных ливийцев постоянно спускали новых губернаторов (с 1835 по 1911 г. этот пост занимали больше 30 человек) и новые налоги.

Ну и в конце концов

Профессор Закария Куршун вспоминает Муаммара Каддафи. Мол, тот высоко ценил роль ливийских тюрок в истории страны. И несмотря на запрет в каддафийской Ливии неправительственных организаций, Ассоциация турецко-ливийской дружбы продолжала работать.

Что же, когда-то и президент Сирии Башар Асад дружил с Эрдоганом. Но все меняется. И в нынешней ситуации у турок нет морального права пользоваться именем Каддафи в своих пропагандистских целях. После всего того, что с ним и его семьей сделали турецкие союзники по НАТО. С учетом того, что сегодня турки воюют на стороне тех, кто вчера воевал с Каддафи.

Полагаю, если бы полковник не переворачивался в гробу, мы бы услышали из под ливийских песков громкие проклятья в адрес Турции. Наподобие тех, что сегодня раздаются из Сирии.

Таким образом, статья в Yeni Safak — очередная вялая попытка турецкой пропаганды оправдать и поддержать внешнеполитический курс Реджепа Эрдогана. Ведь на фоне слабой экономики Турции, амбиции ее лидера выглядят, мягко говоря, неубедительно. Однако остановиться — значит распрощаться мечтой остаться в истории Турции вторым «отцом турок», потеснив Мустафу Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.