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Экономика

Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

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Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

В период пандемии коронавируса потребительский спрос россиян упал на 90% товаров и услуг. Люди планируют и дальше сокращать свои расходы, свидетельствует исследование, проведенное международным центром Romir совместно с компанией BCG. Экономист Василий Колташов объяснил, почему такое поведение в нынешних условиях единственно верное.

Люди откладывают крупные покупки

По данным Romir, в России резко сократились покупки в торговых центрах и стрит-ритейлах. Граждане предпочитают совершать покупки в ближайших к дому магазинах либо заказывать продукты через Интернет. Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). При этом люди откладывают ранее запланированные крупные покупки вроде мебели, бытовой техники или автомобилей.

Более половины респондентов социологов объясняют сокращение своих расходов тем, что они сидят дома и им некуда тратить деньги, 14% — тем, что ожидают снижение доходов в следующем месяце, еще 8% — тем, что опасаются роста цен. При этом жители Москвы более серьезно настроены сокращать свои расходы, чем жители регионов.

Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что москвичи в нынешних условиях ведут себя очень грамотно.

Экономика Москвы пострадает сильнее всего

«Москва больше всего пострадает от пандемии, крупные российские города — тоже, но не так сильно, — заявил аналитик в интервью Федеральному агентству новостей. — Почему Москва будет самой пострадавшей? Пока мы сидим на карантине, уже сколлапсировала так называемая постиндустриальная сфера экономики, которую либеральные экономисты преподносили нам как нерушимую и перспективную, в отличие от заводов и полей. Эта сфера услуг сильно сжалась, она проходит период рационализации, в результате которого значительная часть людей, задействованных в ней, окажутся без работы. И именно здесь будет наибольшая просадка по продажам».

По словам Колташова, пока мы сидим на самоизоляции, экономическое сознание людей перестраивается.

«Мы возвращаемся к протестантской этике, суть которой заключается в том, что нужно жить по средствам, не покупать то, что тебе не надо, уметь экономить и сберегать. В связи с этим сейчас будет очень серьезная просадка по одежде. Летом никто не будет модничать. Мода на лето отменяется. Хотя продавцы попытаются хоть что-то продать, устраивая такие распродажи, которых еще ни разу не было», — считает глава Центра политэкономических исследований.

Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

Василий Колташов отметил, что продажи жилья в Москве тоже «сколлапсировали», потому что платить 200 тысяч за квадратный метр уже никто не готов.

«Поэтому в этой сфере сперва будет застой, а через полгода, когда столичный рынок недвижимости наконец-то отреагирует на происходящее, будут скидки. Но все равно будет коллапс, потому что далеко не все осмелятся брать ипотеку, какие бы льготы государство не предоставляло», — объяснил экономист.

Не надо демонстративного потребления

Колташов согласился, что немногие россияне уверены в своих доходах и предпочитают осмотреться, что будет с экономикой после карантина. А будет экономическая депрессия, уверен он.

Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

«Во время застоя можно покупать ценные бумаги, предприятия, какие-то магазинчики. Но это если вы подготовились к этой ситуации. Таковых 1-2%. А остальные должны сделать свое экономическое поведение рациональным. Должа произойти революция в мозгах по поводу того, как тратить, как сберегать. Каждое домохозяйство должно понять, что такое бюджетное планирование, резервирование, почему нельзя жить от зарплаты до зарплаты, даже если у вас небольшой доход.

Россияне должны перестать быть квалифицированными потребителями, чему сейчас даже школьников обучают. Неолиберальная экономика, чье кредо заключается в том, что нужно потреблять больше, чем зарабатываешь, сейчас терпит крах. Особенно на Западе. В России не так, к счастью, но людям все равно надо учиться грамотно распоряжаться своими деньгами. Не надо демонстративного потребления», — добавил Колташов.

Аналитик подчеркнул, что «депрессия пройдет, а мозги, а не солома, должны остаться».

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