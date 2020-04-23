Аналитик объяснил, почему россияне должны экономить

В период пандемии коронавируса потребительский спрос россиян упал на 90% товаров и услуг. Люди планируют и дальше сокращать свои расходы, свидетельствует исследование, проведенное международным центром Romir совместно с компанией BCG. Экономист Василий Колташов объяснил, почему такое поведение в нынешних условиях единственно верное.

Люди откладывают крупные покупки

По данным Romir, в России резко сократились покупки в торговых центрах и стрит-ритейлах. Граждане предпочитают совершать покупки в ближайших к дому магазинах либо заказывать продукты через Интернет. Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). При этом люди откладывают ранее запланированные крупные покупки вроде мебели, бытовой техники или автомобилей.

Более половины респондентов социологов объясняют сокращение своих расходов тем, что они сидят дома и им некуда тратить деньги, 14% — тем, что ожидают снижение доходов в следующем месяце, еще 8% — тем, что опасаются роста цен. При этом жители Москвы более серьезно настроены сокращать свои расходы, чем жители регионов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что москвичи в нынешних условиях ведут себя очень грамотно.

Экономика Москвы пострадает сильнее всего

«Москва больше всего пострадает от пандемии, крупные российские города — тоже, но не так сильно, — заявил аналитик в интервью Федеральному агентству новостей. — Почему Москва будет самой пострадавшей? Пока мы сидим на карантине, уже сколлапсировала так называемая постиндустриальная сфера экономики, которую либеральные экономисты преподносили нам как нерушимую и перспективную, в отличие от заводов и полей. Эта сфера услуг сильно сжалась, она проходит период рационализации, в результате которого значительная часть людей, задействованных в ней, окажутся без работы. И именно здесь будет наибольшая просадка по продажам».

По словам Колташова, пока мы сидим на самоизоляции, экономическое сознание людей перестраивается.

«Мы возвращаемся к протестантской этике, суть которой заключается в том, что нужно жить по средствам, не покупать то, что тебе не надо, уметь экономить и сберегать. В связи с этим сейчас будет очень серьезная просадка по одежде. Летом никто не будет модничать. Мода на лето отменяется. Хотя продавцы попытаются хоть что-то продать, устраивая такие распродажи, которых еще ни разу не было», — считает глава Центра политэкономических исследований.

Василий Колташов отметил, что продажи жилья в Москве тоже «сколлапсировали», потому что платить 200 тысяч за квадратный метр уже никто не готов.

«Поэтому в этой сфере сперва будет застой, а через полгода, когда столичный рынок недвижимости наконец-то отреагирует на происходящее, будут скидки. Но все равно будет коллапс, потому что далеко не все осмелятся брать ипотеку, какие бы льготы государство не предоставляло», — объяснил экономист.

Не надо демонстративного потребления

Колташов согласился, что немногие россияне уверены в своих доходах и предпочитают осмотреться, что будет с экономикой после карантина. А будет экономическая депрессия, уверен он.

«Во время застоя можно покупать ценные бумаги, предприятия, какие-то магазинчики. Но это если вы подготовились к этой ситуации. Таковых 1-2%. А остальные должны сделать свое экономическое поведение рациональным. Должа произойти революция в мозгах по поводу того, как тратить, как сберегать. Каждое домохозяйство должно понять, что такое бюджетное планирование, резервирование, почему нельзя жить от зарплаты до зарплаты, даже если у вас небольшой доход. Россияне должны перестать быть квалифицированными потребителями, чему сейчас даже школьников обучают. Неолиберальная экономика, чье кредо заключается в том, что нужно потреблять больше, чем зарабатываешь, сейчас терпит крах. Особенно на Западе. В России не так, к счастью, но людям все равно надо учиться грамотно распоряжаться своими деньгами. Не надо демонстративного потребления», — добавил Колташов.

Аналитик подчеркнул, что «депрессия пройдет, а мозги, а не солома, должны остаться».