Тарзан пожаловался на завистников, готовых «от злобы лопнуть»

Чуть больше месяца прошло, а для меня это было как вчера.Спасибо ещё раз всем,кто разделил со мной эти счастливые мгновенья! Это реально было круто! Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти))) до сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть)))))???????????? Это показательно в наше "перевёрнутое время". Не нормально ,конечно,уродливо,но факт.Ко орый раз убеждаюсь....Чем успешней выступление ,тем больше г... и злобы.. Не могут,убогие, простить мне,что меня любит самая прекрасная русалка страны.... Зависть - страшное дело.А главное, не понимают эти бедолаги,что только укрепляют мое "я" этим , и убивают себя. Я прощаю их всех....Я улыбаюсь в ответ.Мне вас жалко. И я приветствую всех,кто радуется со мной моим радостям ! Здоровья и радости всем! ....."смех и радость мы приносим людям"???????????? #тарзан #тарзаншоу

