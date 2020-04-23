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Тарзан пожаловался на завистников, готовых «от злобы лопнуть»

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Тарзан пожаловался на завистников, готовых «от злобы лопнуть»Москва, 23 апреля. Супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался поклонникам на многочисленных завистников. Знаменитый танцовщик убежден, что реакция недоброжелателей лишь свидетельствует о его истинном успехе.

Глушко опубликовал в Instagram серию фото со своего юбилейного шоу, однако пост он посвятил не только благодарностям зрителей, посетившим знаковый для него концерт, но и тем, кто привык оскорблять его в Сети. 

«Куча инфузорий повылазила от злобы-зависти. До сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть. <…> Ненормально, конечно, уродливо, но факт. Который раз убеждаюсь…Чем успешней выступление ,тем больше г… и злобы. Не могут, убогие, простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны…» — высказался он.

Тарзан подчеркнул, что «зависть — страшное дело», а завистники лишь подкрепляют своей реакцией его эго и «убивают себя». Он также добавил, что жалеет и прощает своих хейтеров. Вместе с тем супруг Королевой поприветствовал преданных фанатов и пожелал им радости и здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чуть больше месяца прошло, а для меня это было как вчера.Спасибо ещё раз всем,кто разделил со мной эти счастливые мгновенья! Это реально было круто! Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти))) до сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть)))))???????????? Это показательно в наше "перевёрнутое время". Не нормально ,конечно,уродливо,но факт.Ко орый раз убеждаюсь....Чем успешней выступление ,тем больше г... и злобы.. Не могут,убогие, простить мне,что меня любит самая прекрасная русалка страны.... Зависть - страшное дело.А главное, не понимают эти бедолаги,что только укрепляют мое "я" этим , и убивают себя. Я прощаю их всех....Я улыбаюсь в ответ.Мне вас жалко. И я приветствую всех,кто радуется со мной моим радостям ! Здоровья и радости всем! ....."смех и радость мы приносим людям"???????????? #тарзан #тарзаншоу

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on

Многие поклонники в комментариях под постом поддержали Глушко: они написали, что им понравилось шоу, и они полностью разделяют мнение знаменитости относительно недоброжелателей.

Глушко активно ведет свой Instagram и встречает разные реакции пользователей на те или иные публикации и комментарии в социальной сети. Ранее подписчики похвалили танцора за его благородную позицию в отношении супруги, опубликовавшей откровенное фото, напоминает Kp.ru.

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Источник: Instagram
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