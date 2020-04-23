Владелец S7 предсказал сроки возобновления международного авиасообщения

Москва, 23 апреля. Мировая авиация начнет восстанавливаться через год, международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года. Такие сроки предсказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

«Смысл мер, применяемых государством — растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии», — объяснил он.

Филев считает, что после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пассажиропоток российских аэропортов сократится в два раза.

«По моему прогнозу, пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 миллионов до 60 миллионов пассажиров в год», — рассказал он.

Ранее Международная организация гражданской авиации сообщила, что пассажиропоток на международных авиалиниях к сентябрю 2020 года может сократиться на 1,2 миллиарда человек относительно показателей до пандемии, пишет «Ридус».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре в Китае, затем инфекция стремительно распространилась по миру, передают «Известия». COVID-19 унес жизни уже более 184 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, пишет «Газета.ru». Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в некоторых странах фиксируются повторные вспышки COVID-19. Он призвал не заблуждаться в оценках, поскольку данный вирус «будет с нами надолго».