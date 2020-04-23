Хазин поддержал Глазьева в его противостоянии с Центробанком

Экономист и публицист Михаил Хазин отреагировал на публикации о возможно имеющемся «противостоянии» Центробанка и Сергея Глазьева. Ранее СМИ со ссылкой на «Интерфакс» опубликовали сведения о письме Центробанка в Минэкономразвития, в котором, по данным издания, якобы содержалась просьба «снизить информационную активность» министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), российского экономиста и политолога Сергея Глазьева.

Дело в том, что на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что привело к падению цен на нефть и, как следствие, неустойчивости рубля, Глазьев вернулся к своим давним предложениям ввести налог на валютные спекуляции. На прошлой неделе ЕЭК обнародовала пресс-релиз, в котором презентовались возможные меры макроэкономической и денежно-кредитной политики, призванные обеспечить экономическую стабильность стран ЕАЭС. К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, содержащая его предложения, сильно отличающиеся от текущей политики Центробанка по поддержке рубля.

В частности, в презентации Глазьева содержалось предложение «принять общепринятые в мировой практике меры для нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля». Для этого Глазьев предложил ввести налог на неторговые валютообменные операции, а полученные средства направить на поддержание экономики.

Вскоре после публикации этой презентации Центробанк, по данным источника издания, направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал публичную активность Глазьева. В письме, по словам источника, говорилось, что презентация Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, а также несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России»

В связи с этим Центробанк попросил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как представителя ЕЭК от России.

Центробанк, Минэкономразвития и ЕЭК пока на публикацию не отреагировали. Федеральному агентству новостей тоже не удалось связаться с самим Сергеем Глазьевым, чтобы получить его комментарий.

Информацию согласился прокомментировать экономист Михаил Хазин, который нередко выступает в резкой оппозиции к политике Центробанка. Приводим его комментарий полностью, но подчеркиваем, что это личная точка зрения уважаемого экономиста.

«Глазьев вскрыл мошенничество. Центробанк, естественно, завопил. А что, было неизвестно, что Центробанк занимается, мягко говоря, спорными действиями? Это как бы общеизвестно. То, что чиновники Центробанка связаны с валютными спекулянтами, — это, конечно, формально не доказано, но по результатам показателей рубля — это практически очевидно. Любой эксперт, видя, как Центробанк раскачивает рубль, немедленно делает вывод, что Центробанк заинтересован в поддержке валютных спекулянтов. Вот и все. Глазьев об этом и говорит», — заявил он.

ФАН решил уточнить точку зрения эксперта, спросив, правильно ли мы поняли, что в этом вопросе он Глазьева поддерживает.

«Я считаю, что он прав», — ответил Хазин.

В среду после серьезного падения к вечеру российский рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро на фоне значительно выросшей цены на нефть. К закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 75,9 руб., это на 1,10 руб. ниже уровня закрытия торгов в среду. Евро за сутки подешевел на 1,46 руб., курс европейской валюты составил 82,26 руб. за евро.

Во вторник Центробанк (согласно его финансовым отчетам) продал на открытом рынке более 220 млн долларов (около 17 млрд рублей). Это рекордная сумма с начала резкого падения цен на нефть, а всего ЦБ с 11 марта потратил на поддержку рубля почти пять миллиардов долларов.