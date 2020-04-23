Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Москва, 23 апреля. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты. По словам артистки, банк списал с ее счета 192 тыс. 500 рублей в счет уплату долга фитнес-клубу.

Танцовщица попыталась связаться с судебным приставом, чей телефон был указан в уведомлении, однако он не взял трубку. Помощник балерины выяснил, что судебное разбирательство против Волочковой началось еще в 2017 году. Заявителем оказался фитнес-центр «Тонус-клуб». При этом сама артистка ничего не знала ни о долге, ни о судебной тяжбе. Она не исключила, что стала жертвой мошенников.

«Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции. Есть траты с коммунальными услугами, с больным отцом-инвалидом, которому нужны постоянные перечисления на лечение и уход», — рассказала Волочкова KP.ru.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Анастасия Стоцкая стала жертвой интернет-мошенников. Певицу обокрали во время шопинга в Сети. Она заказывала у продавца якобы из Европы сумки и кроссовки. Сначала звезду заверили, что вещи в Москве, затем – в аэропорту, а после сообщили, что заказа нет. В итоге Стоцкая лишилась 140 тыс. рублей.

А незадолго до этого на крючок мошенников попалась телеведущая Лера Кудрявцева. Она заказала краску для волос из США и заплатила дополнительно на почте. Однако вместо краски Кудрявцевой прислали удобрение.

