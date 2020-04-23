Немецкие врачи сообщили подробности вскрытия умерших от коронавируса

Москва, 23 апреля. Медики из Германии и Швейцарии рассказали о результатах вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель подготовил отчет по результатам вскрытия 65 умерших с коронавирусом в период с 22 марта по 11 апреля.

Согласно отчету, все умершие страдали от других заболеваний, в том числе от повышенного кровяного давления, инфарктов, артериосклероза. Кроме того, 46 скончавшихся ранее перенесли заболевания легких, 28 имели другие повреждения или трансплантаты органов, 16 человек страдали от деменции, рака, ожирения и диабета.

В клинике в Базеле было проведено 20 вскрытий умерших от коронавируса.

«Меньшая часть пациентов имела воспаление легких. Под микроскопом мы увидели серьезное нарушение микроциркуляции в легких», — сообщил профессор Александр Цанков.

Профессор объяснил, что из-за нарушения циркуляции кислород не транспортируется дальше, поэтому возникают трудности во время вентиляции легких. Цанков отметил сходство в результатах с коллегами из Гамбурга. Он сообщил, что большая часть скончавшихся – это мужчины с поврежденными коронарными сосудами и диабетом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.