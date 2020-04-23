Московский ресторатор Соркин рассказал, как его лечили от коронавируса

Москва, 23 апреля. Московский ресторатор Александр Соркин, переболевший коронавирусом, рассказал о лечении этого заболевания. Как уточнил ресторатор, от нового типа инфекции его лечили врачи подмосковной больницы в Одинцове.

Как передает телеканал «360», Соркин был одним из первых, кто лечился от COVID-19 в России. Ранее средства массовой информации писали, что мужчина заразился во Франции, но о диагнозе узнал уже дома.

«Я вернулся 9 марта, 13 марта поднялась температура — 37.3–37.5. Сперва паники не было, но через два-три дня я понял, что что-то не то», — объяснил он.

Мужчина добавил, что не склонен к простудным заболеваниям, они бывают крайне редко и не продолжаются больше одного-двух дней. Кроме того, в последний раз в больнице он лежал в возрасте 16 лет. Соркин напомнил, что оказался в «первой волне» заболевших.

«Все было спокойно, в штатном режиме. Врачи приходили по четыре раза в день. Но это совсем не то, что происходит сейчас — не потому, что они плохие, а потому, что просто нет такой технической возможности. Персонал перегружен», — сказал он.

Ранее стало известно, что россияне в период пандемии коронавируса готовятся сокращать свои траты, рост расходов ожидается лишь в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи. Об этом по итогам исследования сообщили специалисты компании BCG и холдинга «Ромир».

В опросе приняли участие около 1,2 тысячи респондентов со всей России. Оказалось, что россияне в период распространения инфекции сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках.

По их словам, падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, причем больше всего пострадают услуги для отдыха и развлечений.