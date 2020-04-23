Дочь Пугачевой и Галкина поразила звезд шоу-бизнеса познаниями в искусстве

Москва, 23 апреля. Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза поразила отца и других звезд российского шоу-бизнеса своими познаниями в сфере искусства. Поклонники тоже пришли в восторг от любознательности шестилетней девочки.

Галкин опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого задал дочери вопрос, знает ли она каких-либо художников. Лиза не смутилась и стала бойко называть одну известную фамилию за другой.

«Шишкина, Поленова, Серова, Айвазовского, Васнецова, Врубеля, Саврасова. Так, кого еще я знаю? Клода Моне. Клод Моне — это «Пруд с кувшинками», — сказала девочка.

Артиста такой ответ дочери удивил, как и его коллег по цеху.

«Я в шоке, реально не думал, что она это знает», — признался Галкин.

«Феноменальная девочка Лиза! Обожаю ее!» — восхитился певец и композитор Игорь Николаев.

«Во всем хороша!!!» — похвалила бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова.

Поклонники звездной семьи осыпали девочку комплиментами, отметив ее счастливый взгляд, прекрасную память и детскую непосредственность.

«Умиление, восторг и восхищение педагогическим талантом родителей!» — написала пользователь под ником ughe17182.

Стоит отметить, что девочка, кроме того, талантливо читает стихотворения. Недавно она вместе с братом Гарри и мамой поздравила россиян с Пасхой и прочла произведение Андрея Усачева.