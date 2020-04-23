Год правления Зеленского: ни мира в Донбассе, ни посадок коррупционеров 

На днях исполнился год с тех пор, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов с разгромным счетом — 73% против 24% у Петра Порошенко. Киевские политологи в формате видеоконференции обсудили промежуточные итоги правления Зеленского за год, назвав его главные достижения и провалы, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Апрель 2019-го запомнился корреспонденту ФАН в Киеве как время огромных надежд и ожиданий. Миллионы украинцев искренне ждали от хваткого шоумена, который пошел в политику, что он закончит войну в Донбассе, «сошьет» разорванную страну, приведет во власть новые, открытые и честные лица, прекратит коррупцию и посадит самых наглых коррупционеров. Граждане верили, что он снизит непосильные для них коммунальные тарифы, а главное — свернет с курса, который проводил режим Порошенко.

«Я ваш приговор!» — азартно сообщил Зе уходящему президенту, стоя на сцене «Олимпийского».

На тот момент множество жителей Украины неимоверно устали от потоков ненависти в сторону России, ежедневно изливавшихся с телеэкранов. И от мерзких морд националистов, вышагивавших по улицам Киева и Львова. Наконец, люди устали от наглой физиономии Порошенко на ТВ и плакатах, каждое слово которого было наполнено ложью и предательством. Кстати, как считают аналитики, именно протестный электорат «только бы не Порошенко» внес решающий вклад в победу Зеленского.

С тех пор минул год, Зе с триумфом выиграл выборы в Верховную раду, успел сменить первый состав кабмина и почти все руководство силовых структур. Тем не менее, констатируют аналитики, ключевые обещания, данные Зеленским украинцам в ходе предвыборной кампании, до сих пор не выполнены. Главный провал в этом плане — в Донбассе до сих пор идет война, которую кандидат Зе клятвенно обещал остановить «сразу после прихода к власти».

На деле «миротворчество» Зеленского выглядело робко, признали политологи. Он несколько раз позвонил президенту РФ Владимиру Путину, обсудив обмен пленными и встречу в «нормандском формате». И хотя на саммит удалось выйти в декабре 2019-го, реальных итогов он, по сути, не принес. Украина в последний момент отвергла соглашение о разведении войск в Донбассе. А Россия не пожелала изменять в интересах Киева пункты «Минска-2» (передача контроля над границей до выборов в Донбассе). Да и с чего бы?

Прямые же переговоры с ЛДНР Зеленский отказался вести сразу. И даже не смог усилить переговорный формат в Минске созданием Консультативного совета с ЛДНР — из-за того, на Банковой слишком опасались протестов радикалов. На этом унылом фоне прекратились и переговоры с Владимиром Путиным. Да и в целом ситуация вернулась к временам Порошенко.

В связи с этим эксперт киевского центра Democracy house Анатолий Октисюк заявил в ходе онлайн-конференции, что серьезная часть украинцев успела разочароваться в Зеленском.

«Пророссийски настроенный избиратель почти не увидел шагов Зеленского по защите русского языка и установлению мира в Донбассе на любых условиях. Постмайданный же избиратель, разочарованный в Порошенко, уверен, что Зеленский ничего не сделал в направлении «евроатлантической интеграции» и усиления противостояния с Россией. Впрочем, у Зе пока есть время для работы — его рейтинги не упали катастрофически. На руку ему играет и пандемия: общество испугано, не уверено в будущем, и у украинцев нет времени думать о политике», — считает он.

Политолог и профессор КМУ им. Шевченко Петр Олещук выразил мнение, что Зеленский все-таки продвинулся к миру в Донбассе.

«Изменения в вопросе мира в Донбассе есть, хотя их масштаб не может удовлетворить всех, — отметил он. — Достигнут реальный прогресс в обменах пленными — более 100 украинцев удалось освободить, в том числе — политических узников из России и военнопленных из ЛДНР. Предпринимались реальные попытки перейти к выполнению Минских соглашений. Кроме того, важен сам возврат к «нормандскому формату». Хотя, думаю, все ждали от Зеленского реального результата — прекращения боевых действий. Но теперь понятно, что конфликт в ближайшее время вряд ли решится, скорее — он будет заморожен. Мы можем ожидать не мира, а лишь перемирия».

Эксперты констатировали — почти ничего не сделано Зеленским и в плане «посадок» коррупционеров и расследования громких убийств. С начала его правления только двум коррупционерам времен Порошенко вручили «подозрения». Это экс-нардеп Сергей Пашинский, которого подозревают в стрельбе в украинца на Майдане. А также экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук, которому вменили сокрытие доходов с квартиры и лоббирование поставок для ВСУ машин корпорации «Богдан». Причем оба сидят не в тюрьме, а под домашним арестом.

Самому Петру Порошенко, против которого заведено 17 уголовных дел, «подозрение» даже не вручили. Наоборот, экс-президент сидит в Раде и «мутит договорняки» со «слугами народа». Другие резонансные дела времен Порошенко почти не двигаются. Рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины превратилось в «вечный суд». А нацисту Сергею Стерненко, зарезавшему человека в Одессе, уже второй генпрокурор не может вручить «подозрение» в умышленном убийстве.

Наконец, Зеленский, как и Порошенко, не стал расследовать дело о гибели людей 2 мая 2014-го в Одессе, когда майдановцы сожгли Дом профсоюзов, умертвив более 40 человек. Немного сдвинулось с мертвой точки дело об убийстве Павла Шеремета, по которому в конце зимы установили трех подозреваемых. Но следствие идет уже пятый месяц и явно не намерено быстро довести дело до суда.

«Проблема Зеленского в том, что большая часть его соратников в вопросах войны и мира стоит на позициях, которые декларировал экс-президент Порошенко. Также Зеленский за год не смог решить вопрос с силовым ресурсом, поэтому он не может наказать коррупционеров. Эксперименты экс-генпрокурора Руслана Рябошапки с ГПУ привели ведомство в такое плачевное состояние, что ни о каких «посадках» сегодня не может быть и речи. Поэтому обещание Зеленского о «посадках» топ-коррупционеров вновь откладывается — из-за отсутствия политических инструментов», — говорит глава центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Возможно, у Зеленского не хватает политического опыта. Но вот политической воли ему точно хватает — в отличие от предыдущих лидеров государства, — продолжил Золотарев. — Многое из того, что сделал Зеленский, было сделано на Украине впервые — на это не решался никто из его предшественников. Среди таких шагов — снятие депутатской неприкосновенности, легализация добычи янтаря, ликвидация подпольного игрового бизнеса, приватизация спиртовой отрасли Украины, полная перезагрузка всех ветвей госвласти. Сюда же можно добавить большинство в Раде и два кабмина, сформированные оперативно, без обычного торга и «договорняков». При этом за «кнопкодавство» в Раде введена уголовная ответственность, а за пропуски голосований — крупные штрафы».

«Главная заслуга Зеленского в том, что он не играет на «раскол страны», как это делали [Виктор] Янукович и Порошенко. Он не делит украинцев на правильных и неправильных, «патриотов» и «ватников». А его главная ошибка — президент до сих пор не понял, что нельзя «сломать систему», играя по старым правилам», — подытожил Золотарев.

Еще одно «недостижение» Зеленского — это глубокий экономический кризис, в котором в очередной раз оказалась Украина. Выступая 4 марта в Верховной раде, Зеленский сам подвел некоторые итоги своего правления.

«Наша экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле», — признан он.

Зеленский добавил, что «индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями». Он упомянул огромный дефицит бюджета в 55 млрд гривен и контрабанду, из-за которой таможня «отправлена в нокаут».

Напомним, в сентябре 2019 года госбюджет Украины недополучил 10,6% от плана, в октябре недостача составила 10,9%, в ноябре — 7,1%. В январе 2020-го уже новый госбюджет недополучил 24,5% от плана, в феврале недостача составила 6,3%, в марте в бюджет поступило на 10,7% меньше, чем планировали.

Как признал сам Зеленский, к началу марта 2020-го падение промышленности продолжалось во многих секторах. В ноябре 2019 года спад составил 7,5%, в декабре — 7,7%, в январе — 5,1%, в феврале — 4,1%. На этом фоне президент отметил «хаос» с начислением коммунальных платежей, невыплату зарплат шахтерам, отсутствие индексации пенсий и общую неготовность страны к новому этапу пенсионной реформы.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, оценивая в ходе онлайн-конференции экономические итоги «года Зеленского», назвал их полностью негативными.

«Фактически уже со второго-третьего месяца президентства Зе в стране началось падение промышленности. В конце 2019-го оно привело к рекордному невыполнению доходной части госбюджета. С началом 2020-го эти пагубные экономические тенденции только усугубились», — напомнил он.

Новак обратил внимание — за год президенту пришлось сменить два правительства, и это сам по себе критерий наличия негативных тенденций в экономике.

«Если сравнить реакцию кабмина Украины на кризис с антикризисными программами стран ЕС, то она гораздо менее конкретна и эффективна. Как для поддержки компаний и фирм, так и для поддержки простых граждан Украины. Что касается позитивных примеров за этот год — их сложно назвать. Даже подписание новой программы с МВФ до сих пор не состоялось», — отметил эксперт.

В целом, говорят политологи, за год Зе не оправдал большинства ожиданий простых украинцев. Все, что он смог — организовать несколько обменов пленными с Москвой, Донецком и Луганском, частично понизить зарплаты чиновникам и тарифы на тепло. Что касается мира в Донбассе, посадок воров, борьбы с коррупцией, деолигархизации — все это осталось лишь в виде красивых обещаний. А ведь именно эти вопросы имеют ключевое значение для вывода Украины из глубочайшего кризиса.

Не менее печально и то, что «тотального разворота» от политики Порошенко, которого требовало общество, так и не случилось. Власть во главе с Зеленским старается не касаться тотальной украинизации образования и общественной сферы — все законы, принятые при Порошенко, остались в силе. Не способна «команда Зе» навести порядок и в ситуации с националистами, которые продолжают безнаказанно нападать на неугодных.

Все это вызвало обвал личного рейтинга Зеленского, который, правда, еще не достиг критической точки. Он держится на уровне 40% благодаря его личной харизме, артистическим способностям и умению красиво обыграть любую, даже крайне невыгодную, ситуацию, говорят аналитики. Однако время для того, чтобы заменять реальные дела красивыми шоу, для Зеленского уже почти закончилось, отмечают политологи. Поэтому, хотя у Зеленского формально впереди еще четыре года президентства, политолог Андрей Головачев допускает, что он может уйти со своего поста досрочно.