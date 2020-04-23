Год правления Зеленского: ни мира в Донбассе, ни посадок коррупционеров 

На днях исполнился год с тех пор, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов с разгромным счетом — 73% против 24% у Петра Порошенко. Киевские политологи в формате видеоконференции обсудили промежуточные итоги правления Зеленского за год, назвав его главные достижения и провалы, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.
Апрель 2019-го запомнился корреспонденту ФАН в Киеве как время огромных надежд и ожиданий. Миллионы украинцев искренне ждали от хваткого шоумена, который пошел в политику, что он закончит войну в Донбассе, «сошьет» разорванную страну, приведет во власть новые, открытые и честные лица, прекратит коррупцию и посадит самых наглых коррупционеров. Граждане верили, что он снизит непосильные для них коммунальные тарифы, а главное — свернет с курса, который проводил режим Порошенко.
«Я ваш приговор!» — азартно сообщил Зе уходящему президенту, стоя на сцене «Олимпийского».
На тот момент множество жителей Украины неимоверно устали от потоков ненависти в сторону России, ежедневно изливавшихся с телеэкранов. И от мерзких морд националистов, вышагивавших по улицам Киева и Львова. Наконец, люди устали от наглой физиономии Порошенко на ТВ и плакатах, каждое слово которого было наполнено ложью и предательством. Кстати, как считают аналитики, именно протестный электорат «только бы не Порошенко» внес решающий вклад в победу Зеленского.
С тех пор минул год, Зе с триумфом выиграл выборы в Верховную раду, успел сменить первый состав кабмина и почти все руководство силовых структур. Тем не менее, констатируют аналитики, ключевые обещания, данные Зеленским украинцам в ходе предвыборной кампании, до сих пор не выполнены. Главный провал в этом плане — в Донбассе до сих пор идет война, которую кандидат Зе клятвенно обещал остановить «сразу после прихода к власти».
На деле «миротворчество» Зеленского выглядело робко, признали политологи. Он несколько раз позвонил президенту РФ Владимиру Путину, обсудив обмен пленными и встречу в «нормандском формате». И хотя на саммит удалось выйти в декабре 2019-го, реальных итогов он, по сути, не принес. Украина в последний момент отвергла соглашение о разведении войск в Донбассе. А Россия не пожелала изменять в интересах Киева пункты «Минска-2» (передача контроля над границей до выборов в Донбассе). Да и с чего бы?
Прямые же переговоры с ЛДНР Зеленский отказался вести сразу. И даже не смог усилить переговорный формат в Минске созданием Консультативного совета с ЛДНР — из-за того, на Банковой слишком опасались протестов радикалов. На этом унылом фоне прекратились и переговоры с Владимиром Путиным. Да и в целом ситуация вернулась к временам Порошенко.
В связи с этим эксперт киевского центра Democracy house Анатолий Октисюк заявил в ходе онлайн-конференции, что серьезная часть украинцев успела разочароваться в Зеленском.
«Пророссийски настроенный избиратель почти не увидел шагов Зеленского по защите русского языка и установлению мира в Донбассе на любых условиях. Постмайданный же избиратель, разочарованный в Порошенко, уверен, что Зеленский ничего не сделал в направлении «евроатлантической интеграции» и усиления противостояния с Россией. Впрочем, у Зе пока есть время для работы — его рейтинги не упали катастрофически. На руку ему играет и пандемия: общество испугано, не уверено в будущем, и у украинцев нет времени думать о политике», — считает он.
Политолог и профессор КМУ им. Шевченко Петр Олещук выразил мнение, что Зеленский все-таки продвинулся к миру в Донбассе.
«Изменения в вопросе мира в Донбассе есть, хотя их масштаб не может удовлетворить всех, — отметил он. — Достигнут реальный прогресс в обменах пленными — более 100 украинцев удалось освободить, в том числе — политических узников из России и военнопленных из ЛДНР. Предпринимались реальные попытки перейти к выполнению Минских соглашений. Кроме того, важен сам возврат к «нормандскому формату». Хотя, думаю, все ждали от Зеленского реального результата — прекращения боевых действий. Но теперь понятно, что конфликт в ближайшее время вряд ли решится, скорее — он будет заморожен. Мы можем ожидать не мира, а лишь перемирия».
Эксперты констатировали — почти ничего не сделано Зеленским и в плане «посадок» коррупционеров и расследования громких убийств. С начала его правления только двум коррупционерам времен Порошенко вручили «подозрения». Это экс-нардеп Сергей Пашинский, которого подозревают в стрельбе в украинца на Майдане. А также экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук, которому вменили сокрытие доходов с квартиры и лоббирование поставок для ВСУ машин корпорации «Богдан». Причем оба сидят не в тюрьме, а под домашним арестом.
Самому Петру Порошенко, против которого заведено 17 уголовных дел, «подозрение» даже не вручили. Наоборот, экс-президент сидит в Раде и «мутит договорняки» со «слугами народа». Другие резонансные дела времен Порошенко почти не двигаются. Рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины превратилось в «вечный суд». А нацисту Сергею Стерненко, зарезавшему человека в Одессе, уже второй генпрокурор не может вручить «подозрение» в умышленном убийстве.
Наконец, Зеленский, как и Порошенко, не стал расследовать дело о гибели людей 2 мая 2014-го в Одессе, когда майдановцы сожгли Дом профсоюзов, умертвив более 40 человек. Немного сдвинулось с мертвой точки дело об убийстве Павла Шеремета, по которому в конце зимы установили трех подозреваемых. Но следствие идет уже пятый месяц и явно не намерено быстро довести дело до суда.
«Проблема Зеленского в том, что большая часть его соратников в вопросах войны и мира стоит на позициях, которые декларировал экс-президент Порошенко. Также Зеленский за год не смог решить вопрос с силовым ресурсом, поэтому он не может наказать коррупционеров. Эксперименты экс-генпрокурора Руслана Рябошапки с ГПУ привели ведомство в такое плачевное состояние, что ни о каких «посадках» сегодня не может быть и речи. Поэтому обещание Зеленского о «посадках» топ-коррупционеров вновь откладывается — из-за отсутствия политических инструментов», — говорит глава центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Возможно, у Зеленского не хватает политического опыта. Но вот политической воли ему точно хватает — в отличие от предыдущих лидеров государства, — продолжил Золотарев. — Многое из того, что сделал Зеленский, было сделано на Украине впервые — на это не решался никто из его предшественников. Среди таких шагов — снятие депутатской неприкосновенности, легализация добычи янтаря, ликвидация подпольного игрового бизнеса, приватизация спиртовой отрасли Украины, полная перезагрузка всех ветвей госвласти. Сюда же можно добавить большинство в Раде и два кабмина, сформированные оперативно, без обычного торга и «договорняков». При этом за «кнопкодавство» в Раде введена уголовная ответственность, а за пропуски голосований — крупные штрафы».
«Главная заслуга Зеленского в том, что он не играет на «раскол страны», как это делали [Виктор] Янукович и Порошенко. Он не делит украинцев на правильных и неправильных, «патриотов» и «ватников». А его главная ошибка — президент до сих пор не понял, что нельзя «сломать систему», играя по старым правилам», — подытожил Золотарев.
Еще одно «недостижение» Зеленского — это глубокий экономический кризис, в котором в очередной раз оказалась Украина. Выступая 4 марта в Верховной раде, Зеленский сам подвел некоторые итоги своего правления.
«Наша экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле», — признан он.
Зеленский добавил, что «индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями». Он упомянул огромный дефицит бюджета в 55 млрд гривен и контрабанду, из-за которой таможня «отправлена в нокаут».
Напомним, в сентябре 2019 года госбюджет Украины недополучил 10,6% от плана, в октябре недостача составила 10,9%, в ноябре — 7,1%. В январе 2020-го уже новый госбюджет недополучил 24,5% от плана, в феврале недостача составила 6,3%, в марте в бюджет поступило на 10,7% меньше, чем планировали.
Как признал сам Зеленский, к началу марта 2020-го падение промышленности продолжалось во многих секторах. В ноябре 2019 года спад составил 7,5%, в декабре — 7,7%, в январе — 5,1%, в феврале — 4,1%. На этом фоне президент отметил «хаос» с начислением коммунальных платежей, невыплату зарплат шахтерам, отсутствие индексации пенсий и общую неготовность страны к новому этапу пенсионной реформы.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, оценивая в ходе онлайн-конференции экономические итоги «года Зеленского», назвал их полностью негативными.
«Фактически уже со второго-третьего месяца президентства Зе в стране началось падение промышленности. В конце 2019-го оно привело к рекордному невыполнению доходной части госбюджета. С началом 2020-го эти пагубные экономические тенденции только усугубились», — напомнил он.
Новак обратил внимание — за год президенту пришлось сменить два правительства, и это сам по себе критерий наличия негативных тенденций в экономике.
«Если сравнить реакцию кабмина Украины на кризис с антикризисными программами стран ЕС, то она гораздо менее конкретна и эффективна. Как для поддержки компаний и фирм, так и для поддержки простых граждан Украины. Что касается позитивных примеров за этот год — их сложно назвать. Даже подписание новой программы с МВФ до сих пор не состоялось», — отметил эксперт.
В целом, говорят политологи, за год Зе не оправдал большинства ожиданий простых украинцев. Все, что он смог — организовать несколько обменов пленными с Москвой, Донецком и Луганском, частично понизить зарплаты чиновникам и тарифы на тепло. Что касается мира в Донбассе, посадок воров, борьбы с коррупцией, деолигархизации — все это осталось лишь в виде красивых обещаний. А ведь именно эти вопросы имеют ключевое значение для вывода Украины из глубочайшего кризиса.
Не менее печально и то, что «тотального разворота» от политики Порошенко, которого требовало общество, так и не случилось. Власть во главе с Зеленским старается не касаться тотальной украинизации образования и общественной сферы — все законы, принятые при Порошенко, остались в силе. Не способна «команда Зе» навести порядок и в ситуации с националистами, которые продолжают безнаказанно нападать на неугодных.
Все это вызвало обвал личного рейтинга Зеленского, который, правда, еще не достиг критической точки. Он держится на уровне 40% благодаря его личной харизме, артистическим способностям и умению красиво обыграть любую, даже крайне невыгодную, ситуацию, говорят аналитики. Однако время для того, чтобы заменять реальные дела красивыми шоу, для Зеленского уже почти закончилось, отмечают политологи. Поэтому, хотя у Зеленского формально впереди еще четыре года президентства, политолог Андрей Головачев допускает, что он может уйти со своего поста досрочно.
«На мой взгляд, президентство Владимира Зеленского просто бессмысленно. Оно ни хорошее, ни плохое, а именно пустое и бессмысленное. В большинстве ситуаций президент просто не знает, что делать. Да и не может ничего сделать, потому что не с кем. Поэтому он делает то, к чему привык на сцене — просто рефлексирует на проблемы страны», — заявил Головачев.