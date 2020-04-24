Российский бизнес предложил долгожданную помощь людям на время пандемии

Крупный бизнес и меценаты по всему миру подключаются к борьбе с коронавирусом. Центр развития политического капитала (ЦРПК) провел исследование мер поддержки граждан России, малого и среднего предпринимательства, микрокомпаний, индивидуальных предпринимателей со стороны отечественного бизнеса (документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей).

ЦРПК выбрал как типичные, так и нестандартные методы поддержки, которые российские компании предложили для помощи людям и предпринимателям в период пандемии.

«Бизнес — бизнесу» и «бизнес — человеку»

В исследовании ЦРПК проанализированы практики 30 крупнейших по выручке компаний России на основании анализа открытых данных, размещенных на официальных сайтах организаций и в прессе. Все меры сгруппировали по блокам «бизнес — бизнесу» или «бизнес — человеку».

«В эти дни по всему миру крупный бизнес, состоятельные люди направляют большие суммы на помощь гражданам, организациям, пострадавшим из-за коронавируса, — комментирует исследование глава центра Элеонора Кавшар. — Сначала мы проводили мониторинг лучших практик помощи пострадавшим от коронавируса со стороны муниципалитетов, и после этого стало интересно, как включен в эту историю российский бизнес. Мы лишь отрывками в прессе видели, какие программы помощи пострадавшим от COVID-19 предлагают крупные игроки российского бизнеса, и решили посвятить им отдельный мониторинг».

По словам Кавшар, количество таких предложений значительно увеличилось после первого обращения к народу президента России Владимира Путина в связи с пандемией.

«Бизнес отреагировал на президентскую повестку. В первую очередь это крупный бизнес, а также компании с государственным участием, — считает собеседница ФАН. — Именно они реализуют комплексные меры поддержки и предложений с точки зрения целевых групп. Помощь крупного бизнеса людям, более мелким игрокам задает тон другим секторам экономики, формирует культуру социальной ответственности. С точки зрения политики, они демонстрируют себя неравнодушными к будущему страны».

По итогам анализа в перечень наиболее интересных, комплексных практик поддержки граждан и бизнеса российскими компаниями, не бросившими своих соотечественников в период пандемии, вошли банковские структуры Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, промышленные корпорации «Норникель» и «Русал», торговые сети X5 Retail Group и «Магнит», телекоммуникационные компании «Мегафон», «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Банки предлагают анализ на COVID-19

Крупнейшие банковские корпорации поддержали меры, предложенные президентом России правительству страны.Так, Сбербанк и ВТБ предоставляют кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим лицам и программы реструктуризации задолженности. Отсрочку платежа по кредитам наличными, ипотеке и договорам страхования получат ушедшие на больничный из-за коронавируса, а также клиенты, которые вынужденно находятся за границей из-за закрытого авиасообщения с Россией.

Пострадавшим от коронавируса представителям бизнеса банки предложили кредиты на выплату заработной платы. Беспроцентные кредиты предоставлены региональным предпринимателям — в приоритете отрасли, наиболее пострадавшие в результате COVID-19. Малым и микропредприятиям также предложили кредиты на восстановление бизнеса — перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и другим обязательствам.

Помимо общих мер, объявленных правительством, некоторые банки предлагают и неожиданные способы поддержки. Например, Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-19: с его помощью можно за ночь продезинфицировать помещение размером более 2500 кв. м. Робота можно использовать в больницах и поликлиниках, учреждениях образования, офисах, магазинах, объектах транспорта и других общественных местах.

Кроме этого, банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Клиентам одной из новых программ банка доступна лабораторная диагностика на наличие коронавируса.

ВТБ также поддерживает волонтеров: московский городской велопрокат «Велобайк», который курируется банком, дает промокоды для подключения бесплатного тарифа волонтерам, курьерам и сотрудникам социальных служб.

Быстро перестроились банковские системы и на клиентов, оказавшихся на самоизоляции. ВТБ запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии, а Тинькофф Банк — акцию «Пережить карантин»: клиенты получают бесплатные подписки и скидки на онлайн-сервисы и услуги, актуальные во время социальной изоляции. В этом перечне оказались онлайн-кинотеатры, фитнес для дома, библиотеки для чтения книг, сервисы для изучения английского языка.

Кроме того, Тинькофф увеличил кэшбэк для покупок на дом и продлевает обслуживание банковских карт, срок действия которых истекает во время карантина.

Бизнесу тоже предлагают перейти на онлайн-обслуживание. ВТБ открыл на сайте раздел «Бизнес из дома» с сервисами, которые помогут вести дело на удаленке, а Сбербанк запустил проект антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса SberUnity. На этой платформе профессиональные бизнес-наставники дают консультации предпринимателям различных отраслей со всех регионов России.

Торговые сети трудоустраивают потерявших работу

По данным IT-компании «Эвотор», из-за ограничений и проблем, связанных с коронавирусом, в России приостановили работу 37% торговых точек. Глава Минтруда Антон Котяков 15 апреля заявил о 735 тысячах безработных в России, но в Федерации независимых профсоюзов РФ реальное количество оценивают в 4 млн человек, ссылаясь на данные Росстата.

Крупные торговые сети России в период пандемии поддерживают персонал других организаций и предоставляют им временную работу в своих магазинах. Так, «Магнит» сообщил о трудоустройстве полутора тысяч человек из предприятий общественного питания, непродовольственных сетей, аэропортов. Компания X5 Retail Group позвала на обучение и работу администраторов магазинов, продавцов-кассиров, операторов складов, водителей.

Кроме того, «Магнит» перешел на круглосуточную доставку товаров по Москве и области, а X5 Retail Group впервые запустила в столице доставку из «Пятерочки». Торговые сети подумали также о российских медиках, волонтерах и пенсионерах. Онлайн-сбор продуктов для одиноких пожилых людей на сайте Корзинадоброты.рф теперь действует в большем количестве регионов. «Магнит» предоставил скидку социальным волонтерам и соцработникам для покупок товаров пенсионерам, а также повышенные бонусы за покупки для медицинских работников.

«Понятно, что компании с государственным участием могут позволить себе больше, их меры выглядят более комплексными, разнообразными, — считает Элеонора Кавшар. — Но и малые предприятия — герои, они тоже не остаются в стороне и предлагают свои меры поддержки. Эта сознательная помощь делового сообщества людям, бизнесу внесет значительный вклад в борьбу с пандемией и в смягчение последствий кризиса».

Интернет-компании предложили развиваться на самоизоляции

Операторы связи и интернет-сервисов, технологические холдинги, которые и так существовали в Сети, используют время пандемии, чтобы сформировать себе позитивный имидж и стратегически вложиться в свой будущий рынок, считает Элеонора Кавшар. Кроме того, они создают позитивную повестку новостей и предлагают россиянам возможности для саморазвития.

«Конечно, меры, которые предлагают банки, могут показаться более серьезными, — комментирует Кавшар. — Но надо понимать, что за эту помощь бизнесу все равно придется расплачиваться. А вот такие компании, как «Яндекс», Mail.Ru Group, «Мегафон», сейчас предоставляют людям бесплатные площадки для развития и таким образом вкладываются в свою будущую аудиторию».

«Яндекс» запустил благотворительную инициативу в рамках проекта «Помощь рядом». Пожертвования пойдут на оплату времени водителей и будут распределяться по нескольким направлениям: поездки медицинских работников на вызовы, доставка продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения, помощь в организации поездок донорам и онкобольным. Также интернет-компания помогает доставлять продуктовые наборы людям, которые находятся на самоизоляции.

Отдельное направление, предложенное «Яндексом» в период пандемии, — это бесплатные сервисы онлайн-образования. «Яндекс.Школа» проводит видеоуроки по предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, онлайн-трансляции уроков и заданий для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Компания Mail.Ru Group открыла программу поддержки для тех предприятий малого и среднего бизнеса, которые предоставляют полезные бесплатные продукты или услуги в период борьбы с коронавирусом. Компаниям предлагают гранты в размере 100 000 рублей для развертывания сервисов на базе облачной инфраструктуры Mail.ru, бесплатную помощь в миграции на облачную платформу MCS, а также скидку на дальнейшее использование сервисов после получения гранта.

Кроме того, компаниям, которые вынуждены перевести процессы в онлайн, дарят пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса», а агрегатор «Ситимобил» компенсирует водителям такси доход, упущенный за время простоя из-за болезни или контактов с коронавирусными больными.

Телекоммуникационная компания «Мегафон» первым делом перевела на удаленную работу своих сотрудников, а для абонентов открыла безлимитный доступ к ряду мессенджеров, ресурсам с ТВ-контентом, книгами и прессой.

Время для поступков, которые не измерить деньгами

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Андрей Марголин считает, что такие меры поддержки весьма дальновидны и способны укрепить отношения между малым и крупным бизнесом России.

«Уровень доверия между малым и крупным бизнесом был не очень хорошим до этой самой коронавирусной пандемии. У малого бизнеса было такое ощущение, что крупный бизнес жирует, когда тому трудно, — отметил Марголин. — И если сейчас крупный бизнес возьмет на себя часть издержек по преодолению тягот кризиса, в том числе путем адресной поддержки и людей, и малого бизнеса, это укрепит доверие. А доверие — это стратегически значимая категория, и она очень нам пригодится в тот период, когда будем выходить из кризиса».

Марголин надеется на то, что ведущие компании, которые попали в исследование ЦРПК, станут примером для других представителей российского бизнеса.

«Бренд — это не только наличие денег и достойной зарплаты тех людей, которые там работают. Все-таки российское общество чувствительно к вопросам справедливости и к таким вот вещам, которые не всегда легко измерить деньгами. Мне кажется, что те, кто сейчас еще не присоединился, очень сильно задумаются, что тоже уже пора», — добавил собеседник ФАН.

Количество ковид-меценатов в мире прибавляется. Известно, что певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса. В разработку вакцины против нового типа вируса вложился и благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма: он пожертвовал на это 100 миллионов юаней (более 1 млрд рублей).

В России USM Holdings Алишера Усманова направил 2 млрд рублей оперштабу по борьбе с коронавирусом: деньги идут на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала и лиц, лечащих и оказывающих помощь пострадавшим от коронавируса.

«Газпром-медиа» отправил в промышленные регионы более 1,3 млн средств индивидуальной защиты для медиков. Сначала компания сделала бесплатные заправки в трех сибирских городах для машин скорой помощи, а потом привезла маски, халаты, костюмы химзащиты и перчатки в семь регионов.

Телеведущий Андрей Малахов отправил десять кислородных аппаратов и 4000 масок на свою малую родину в Апатиты. И даже семилетний школьник Марк Василик из Тольятти пожертвовал все свои накопленные деньги на борьбу с коронавирусом — средства маленького мецената передали в фонд «Мывместе2020.рф».

По последним данным, в России было зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране к 24 апреля было выявлено 62 773 инфицированных, 555 человек скончались, а 4891 заболевший выздоровел.