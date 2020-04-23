Цеков объяснил, как Украина навредила себе блокировкой резолюции РФ в ООН

Украина заблокировала в ООН российскую резолюции против санкций, навредив тем самым себе. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его мнению, действия Киева характеризуют состояние нынешней политической верхушки страны: украинские политики не способны объективно оценить ситуацию.

«В принципе, они ее никогда не были способны объективно оценить. Даже в сегодняшней ситуации, когда государства страдают от серьезнейшей эпидемии, когда гибнут люди, представители Украины в ООН не способны пойти даже на элементарные компромиссы», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

От таких действий страдает прежде всего сама Украина, подчеркнул сенатор. Дело в том, что страна находится под ограничениями со стороны России, введенными в ответ на внесение российских граждан и компаний в санкционные списки Киева.

«Понятное дело, что, если бы резолюция была принята, [последовало бы] определенное ослабление санкционного режима со стороны России в отношении Украины», — объяснил Сергей Цеков.

Несмотря на сложные отношения Москвы и Киева, Россия на протяжении последних шести лет оставалась для Украины одним из основных торговых партнеров, напомнил сенатор.

«При этом замечу, что санкционный режим касается в том числе производства лекарственных препаратов и средств защиты в определенной степени. Поэтому такими действиями Украина, в общем-то, подтверждает нашу русскую пословицу — рубят сук, на котором сидят. Они сами себе вредят такими действиями», — резюмировал Сергей Цеков.

Что произошло?

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима на период пандемии COVID-19. Он обвинил Москву в попытках «манипуляций» и пригрозил, что Киев и в дальнейшем будет блокировать резолюции Москвы об ограничении санкций.

«Украина не могла поддержать такую резолюцию», — заявил Кулеба в Facebook ведомства.

Отметим, что, кроме России, соавторами резолюции стали еще 27 стран. Документ предполагал отказ от односторонних санкций, которые были введены в обход ООН, чтобы все страны имели доступ к продовольственным товарам и лекарствам в условиях пандемии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выступал за отмену санкций и ограничений, которые мешают доставлять продовольственные товары, медицинскую помощь и предметы первой необходимости в период распространения эпидемии.

Напомним, отношения России и Украины осложнились в 2014 году. Крым вошел в состав Российской Федерации в результате референдума, который состоялся шесть лет назад: власти региона провели его после того, как в Киеве произошел госпереворот. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права и вопрос о статусе региона окончательно закрыт.