Восемь правил выживания на карантине: общайтесь с соседями, соберите долги, учитесь

Преподаватель магистратуры «Финансовая аналитика» экономического факультета МГУ Дмитрий Тарасов рассказал Федеральному агентству новостей, как жить в новых условиях обычным людям и малому бизнесу.

Кризис — это не навсегда

Мы не будем обсуждать обычную повестку дня про кризис и правительство. Я предлагаю построить разговор вокруг конкретных действий обычных граждан в городской среде, которые оказались лицом к лицу с новыми суровыми условиями быта в самоизоляции и финансовыми затруднениями.

Начнем с людей, которые сегодня вынуждены находиться дома и жить без того объема денежных средств, который по каким-то причинам перестал поступать: кто-то ушел в отпуск, а кого-то сократили.

1. Настройте себя на то, что кризис пройдет — это не навсегда. Для выполнения дальнейших действий важно внутри себя иметь такую психологическую установку.

2. Помните, что в случае затруднений всегда надо обращаться к тем людям, которые вокруг вас. Это, прежде всего, соседи из многоквартирных домов. Можно написать объявление с просьбой о помощи и повесить его в подъезде или лифте. В тот же день, как будет размещено объявление, — сразу же все принесут. Хороших, добрых и заботливых людей вокруг больше, чем вы думаете. То же сделайте в социальных сетях — обратитесь в группы. Время кризиса — это время объединений, время плотных коммуникаций.

3. В кризис люди располагают массой свободного времени. У занятых людей времени куда меньше. Будьте вместе, помогайте друг другу. Что я имею в виду? Значительная часть населения работает удаленно. Дома же находятся члены их семьи. Прежде всего, дети. Вы сильно поможете своим соседям, работающим в Интернете, если предложите свою помощь. К примеру, поиграть с ребенком, почитать ему книжку, подготовить домашнее задание. Соседи будут вам благодарны, а вы сможете немного заработать. Это занятие для женщин. Мужчинам можно предложить вспомнить, что у них золотые руки — они прекрасные электрики и сантехники. Дайте объявление, покажите, как вы что-то хорошо сделали у себя дома, и предложите сделать так же соседям и знакомым.

4. Стоит вспомнить про помощь государства. Обратитесь к местным органам власти, организациям соцобеспечения. Мало кто знает о том, что через них государство оказывало помощь людям в трудных жизненных ситуациях на постоянной основе вне зависимости от эпидемий и экономической обстановки. Есть такая поддержка и сейчас. Позвоните на горячую линию поддержки, узнайте самый быстрый способ получения помощи. В каждом районе региона и больших городов есть своя горячая линия. Встаньте на учет в качестве нуждающегося.

5. Не забывайте про то, что у нас есть волонтерское движение. Контакты волонтеров можно узнать в городских пабликах соцсетей, в местной администрации. Не стесняйтесь получать помощь у них.

6. Пришло время вернуть свои деньги от людей, которым вы когда-то давно дали в долг, но раньше все никак не могли попросить свое назад. Попросите вернуть пусть не весь долг, но хотя бы какую-то его часть.

7. Помните о своих кредиторах. В случае, если вы понимаете, что с долгами рассчитаться не в состоянии — объявите об этом заемщикам. Делайте это письменно, пользуйтесь системой заказной корреспонденции. Просите у банков и микрофинансовых организаций реструктуризацию. Если ничего не выходит с отсрочками и рассрочками — не ждите подарков от того, кому вы должны денег. Их не будет. Сами обращайтесь в суд с заявлением о банкротстве и получите защиту от кредиторов.

8. Уделяйте больше времени себе и своему саморазвитию: получите новую профессию, пройдите курсы. Сейчас очень много безвозмездных курсов от множества гигантов IT-индустрии. Их прохождение при интенсивных занятиях занимает один-три месяца.

Что делать микробизнесу и самозанятым?

Во-первых, выходите в Сеть. Время делать дела через Интернет. Экспериментируйте, не бойтесь ошибаться. Размещайте информацию о своих услугах и товарах в доступных вам форматах: выкладывайте тексты, фотографии и видео того, чем вы занимаетесь.

Во-вторых, не следует перегружать себя кредитами даже под обещанные пониженные проценты. Деньги, которые вы потратите сейчас, вряд ли немедленно себя оправдают, а кредиты на зарплатные проекты и оборотные средства придется вернуть уже через три-шесть месяцев. Без полной уверенности в завтрашнем положительном сальдо не следует кредитоваться — лучше перетерпеть сложное время.

В-третьих, хочется два слова сказать про должников. Здесь я советую съедать слона по кусочкам: просите возврат долгов, постоянно напоминайте о себе, соглашайтесь на выплату даже незначительной части долга. Сами предложите реструктуризацию — это сохранит отношения, и должник не исчезнет с горизонта, не будет игнорировать звонки. С остатками долга разберетесь после окончания карантина.

В-четвертых, по-новому общайтесь с теми, кому вы оказываете услуги и продаете товар. Сами придумайте и предложите новые сроки и варианты оплаты.

В-пятых, не теряйте коммуникацию с работниками даже в случае затруднений с оплатой их труда. Обязательно общайтесь с ними по видеосвязи, объясняйте, что происходит в бизнесе. Микропредприятие только так и может выжить, когда все понимают процессы и трудности. Выслушивайте работников, обменивайтесь с ними информацией.

В-шестых, давайте вспомним, что есть бартер. Оказывайте услуги, отдавайте товар в обмен на то, что необходимо вам и вашим работникам.