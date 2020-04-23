Ургант высмеял Барановскую за чрезмерное упоминание Аршавина в новой книге

Москва, 23 апреля. Известный телеведущий Иван Ургант высмеял коллегу Юлию Барановскую, которая уделила повышенное внимание теме личной жизни в своей новой книге о творческом пути.

Ведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии программы она вспомнила, как Ургант некогда сжег ее первую книгу в одном из эфиров.

«Когда я увидела, как вы сожгли ту мою книгу, я решила написать еще одну. Тем более, первая так хорошо разошлась», — отметила она.

Барановская презентовала Урганту новое издание, а тот, в свою очередь, не упустил возможность в очередной раз пошутить над литературными талантами коллеги.

«Да тут везде один Андрей (Аршавин. — Прим. ФАН). «Я прорыдала всю ночь»; «Матч прошел спокойно»; «Андрей как раз был в сборной». Я же говорю. Главное, что вы здесь пишете — то, что в итоге смогли заглянуть внутрь себя», — подловил автора книги на чрезмерном сосредоточении на персоне Аршавина язвительный ведущий.

Гостья со словами ведущего не согласилась. Она заявила, что основное внимание в книге уделено не только непростым отношениям с бывшим возлюбленным, но и творчеству и воспитанию детей.

Барановская отметила, что гордится тем, что ей удалось преодолеть сложные испытания и стать успешным человеком, а ее книги пользуются большой популярностью у читателей, которые, как и она когда-то, сталкиваются с личными трудностями.

Напомним, что Барановская и Аршавин были вместе девять лет и воспитывали троих детей, в 2013 году пара распалась. Футболист буквально выгнал бывшую избранницу из дома вместе с наследниками, оставив ее без средств к существованию.

Kp.ru пишет, что после разрыва отношений Барановская хотела, чтобы Аршавин начал выплачивать в качестве алиментов половину своего заработка, однако спортсмен считал, что требовать деньги с него можно только с момента обращения в суд. Позднее вопрос решился, а экс-спутница спортсмена начала работать на телевидении и довольно быстро обрела финансовую независимость.

Проблема с алиментами между бывшими возлюбленными недавно возникла снова. Как сообщает «Газета Кемерова», в этом году Аршавин подал в суд на Барановскую, поскольку недоволен размером выплат на содержание их общих детей.