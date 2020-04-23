Россияне готовятся сокращать расходы из-за пандемии коронавируса

Москва, 23 апреля. Россияне в период пандемии коронавируса готовятся сокращать свои траты, рост расходов ожидается лишь в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи. Об этом по итогам исследования сообщили специалисты компании BCG и холдинга «Ромир».

В опросе приняли участие около 1,2 тысячи респондентов со всей России. Оказалось, что россияне в период распространения инфекции сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках.

«Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом «миллениалы» в большей степени, чем «поколение Z» и «бэби-бумеры», — уточнили специалисты.

По их словам, падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, причем больше всего пострадают услуги для отдыха и развлечений, пишет Infox.ru. Россияне в течение следующего полугода планируют тратить меньше, чем раньше.

Как пишет «ФедералПресс», жители России готовы уменьшить расходы на косметику, парфюмерию и одежду, а также на бытовую технику и гаджеты. Они признались, что лучше потратят больше средств на лекарства и свежие продукты, чем на алкоголь.

«Ридус» уточняет, что в условиях самоизоляции расходы россиян на продукты увеличились на 43%. У многих изменился рацион и количество потребляемой пищи.

Коронавирус нового типа распространился по миру из Китая, где вспышка произошла в декабре прошлого года. COVID-19 унес жизни уже более 184 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

В России зафиксировано более 57 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, свыше четырех тысяч пациентов излечились, 513 — скончались. В регионах введен режим самоизоляции.