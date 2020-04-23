Доклад разведок США о «вмешательстве РФ» подстраховал провал Байдена на выборах-2020

Комитет по разведке Сената США утвердил промежуточный отчет очередного расследования «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, сообщает издание Politico.

Федеральное агентство новостей разобралось, что стоит за новым витком антироссийской истерии, разворачивающейся в самый разгар президентской избирательной кампании в США.

В бой идут одни фейки

Опомнившись от шока, вызванного скандальным провалом слушаний по «сговору Дональда Трампа и Кремля» в июле прошлого года, американское «глубинное государство» пытается хоть как-то вернуть к жизни уже разложившийся труп антироссийской пропаганды.

В представленном комитету докладе вновь собраны в одну кучу ранее разоблаченные фейки о якобы укравших переписку Хиллари Клинтон «хакерах из ГРУ» и кибератаках на избирательную систему США, «троллинг» в комментариях соцсетях и прочие «свидетельства» российской поддержки Трампа.

На этот раз формальный предлог для нового расследования выглядит совершенно беспомощно. Почему-то только спустя три года после начала расследования спецпрокурора Робера Мюллера сенаторы Марк Уорнер, Ангус Кинг, Джон Корнин, Диана Файнстайн, Том Коттон, Ричард Берр и Рон Уайден решили оценить… правдоподобность и корректность разведданных, собранных против Трампа пятью ведущими спецслужбами и ведомствами США, включая ЦРУ, ФБР, АНБ, Министерство внутренней безопасности и Госдеп.

После провала расследования Мюллера, построенного на показаниях мелких жуликов и педофилов, доверие к разведсообществу США было подорвано — и теперь противникам Трампа жизненно необходимо восстановить репутацию спецслужб. Для этого они пошли по самому простому пути, переложив всю вину за неудавшуюся попытку импичмента на списанного в утиль бывшего спецпрокурора. В Вашингтоне никак не могут простить Мюллеру крах сладкой мечты об отстранении Трампа от власти, а с ним и испарившиеся 32 млн долларов.

Разумеется, восстановление сильно замаранного реноме спецслужб будет стоить куда дороже. Противники Трампа будут рады иметь в своих должниках руководителей самых влиятельных силовых структур, предоставляющих в качестве ответной услуги мощнейшие инструменты давления на президента в виде слежки, прослушки или компромата.

Старые грабли для новой команды

Надо признать, что вся операция задумана вполне умело — в докладе вообще не упоминается фамилия Мюллера, по крайней мере в его открытой части. Однако методы, по которым составлено и представлено это расследование, вполне «мюллеровские». Почти половина 158-страничного отчета вновь, как и в провальном докладе спецпрокурора, закрашена черными «заплатками», не позволяющими понять, о чем же там идет речь.

Из доступной части доклада следует, что Советский Союз вмешивался в американскую политику как минимум начиная с 1930-х годов, причем особо изощренные формы эта деятельность приобрела в последнее десятилетие существования СССР. Доказательств никаких не приводится, впрочем, как и всегда.

Хотя отсутствие фактов и вызывает некоторое неудовлетворение у членов комитета по разведке, это не мешает им строить свои дальнейшие обвинения на трухлявом фундаменте. И даже в этих мелочах авторы доклада один в один повторяют старые ошибки Мюллера, когда за обильными цензурными правками скрывается откровенная фабрикация отсутствующих доказательств. Будет совсем неудивительно, если очередное расследование повторит бесславную судьбу «заказухи», созданной Мюллером и его командой.

Необходимость хоть чем-то подпереть перекосившийся карточный домик нового расследования о «сговоре Трампа» вынудило спецслужбы достать из своих архивов запылившееся «досье Стила», сфабрикованное британской разведкой по заказу Демпартии США еще в 2016 году. Именно оно в свое время легло в основу мифа о «руке Кремля».

Коронавирус войне не помеха

Опубликованный совместный доклад спецслужб преследует еще одну важную, но циничную цель. «Глубинному государству», при всей его ненависти к Трампу, нужно любыми способами отвлечь внимание американцев от нарастающей экономической и гуманитарной катастрофы внутри самих Соединенных Штатов. В то время как зрелые политические системы в других странах бросают все свои усилия на борьбу с коронавирусом, теневые элиты США тратят энергию на плетение паутин бесконечных заговоров и интриг друг против друга.

На фоне приближающегося краха «сланцевой экономики», США ставят антирекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 820 тысяч человек, а число умерших достигло 45 тысяч. В настоящее время Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и летальных исходов из-за SARS-CoV-2.

Уровень безработицы в Америке уже превысил 13% — хуже было только во времена Великой депрессии. Общее число безработных к началу апреля достигло 17 миллионов человек.

В условиях, когда казавшаяся ранее незыблемой империя разрушается на глазах, единственное, что остается делать американским элитам, — это вновь валить всю вину на неудобного им Трампа, а заодно и на горячо ненавистную ими Россию.

Запрограммированное поражение Демпартии

Уже очевидно, что Демократическая партия США не смогла предложить американским избирателям хоть сколько-нибудь сильного конкурента Трампу на выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года. До сих пор непонятно, о чем думали Барак Обама, Хиллари Клинтон, Джордж Сорос и другие влиятельные демократы и их спонсоры, когда принимали кулуарное решение о продвижении на праймериз Джо Байдена. 77-летний кандидат крайне непопулярен среди американской молодежи, которая теперь либо не пойдет голосовать вообще, либо назло демократам проголосует за Трампа.

Адекватность и психическое здоровье Байдена также под большим вопросом. За последние полтора года бывший вице-президент сильно сдал, и симптомы деменции в его поведении стали проявляться все чаще. Похоже, сам факт участия Байдена в выборах-2020 гарантирует Трампу второй президентский срок.

Понимают это и многие высокопоставленные представители Демпартии, стоявшие за Берни Сандерсом и другими кандидатами. Перспектива очередного проигрыша на выборах приобретает столь явные очертания, что демократы уже заранее готовят себе подушку безопасности в виде очередного «российского следа», что позволит им снова безосновательно обвинить Россию в победе Трампа.

Этот доклад стал четвертым по счету, который получил положительное заключение от комитета Сената по разведке. Предыдущие части были утверждены еще летом прошлого года. Как ожидается, к президентским выборам все части очередного расследования о «вмешательстве РФ» сольются воедино в почти тысячестраничный отчет, и маховик импичмента можно будет раскручивать заново.