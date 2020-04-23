Около 151 тысячи человек находятся под наблюдением в РФ из-за подозрения на коронавирус

Москва, 23 апреля. Около 151 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом нового типа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 610 724 человека, по состоянию на 22 апреля под контролем остаются 151 737 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего специалисты повели более 2,4 миллиона тестов на COVID-19. Причем 149 тысяч — за последние сутки.

По последним данным, в России зарегистрировано более 57 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, свыше четырех тысяч пациентов излечились, 513 — скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.

Китайские ученые ранее сообщили, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация «Лопинавир/Ритонавир» (LPV/r) не могут считаться эффективными средствами для лечения пациентов с легкой или средней формами коронавирусной инфекции нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила, что пока еще ни одно лекарство нельзя назвать эффективным средством при лечении COVID-19.