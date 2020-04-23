Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Кемерово, 23 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 64 больных коронавирусом», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что трое заболевших проживают в поселке Краснобродский, двое — в Новокузнецке, по одному зараженному в Кемерово, Анжеро-Судженске, в поселке Тяжинский и в городе Белово.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа в Хакасии увеличилось за сутки на 12 человек, всего зарегистрировано 99 случаев заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики. В среду сообщалось о 87 заболевших COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4420 пациентов излечились, 513 — скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.