Помолвленная с Арно Водянова призналась в любви симпатичному брюнету

Париж, 23 апреля. Супермодель Наталья Водянова, помолвленная с французским бизнесменом Антуаном Арно, внезапно призналась в любви известному американскому журналисту Дереку Бласбергу.

Водянова и ее возлюбленный, сын мультимиллиардера Бернара Арно, вместе уже девять лет, а с прошлого года помолвлены. Поклонники с нетерпением ждут, когда пара зарегистрирует свои отношения. Пока знаменитости готовятся к свадьбе и воспитывают детей.

В Instagram Stories Водяновой накануне появились два домашних снимка. Модель, однако, предстала на них не с женихом, а с симпатичным брюнетом. На фотографии девушка позирует в ярком джемпере, брюках с высокой талией и массивных ботинках.

Фотографии, как догадались фанаты, были сделаны в начале года, когда Водянова давала интервью Бласбергу. В Stories же она поместила их, чтобы поздравить журналиста с днем рождения. Судя по сообщению, между ними сложились теплые отношения.

«Дерек Бласберг, люблю тебя», — написала модель и поставила несколько смайлов в виде сердец.

Водянова ранее рассказала, что ее свадьба с бизнесменом Арно состоится во Франции, на торжестве будут присутствовать около 300 гостей. По ее словам, праздник, по французским меркам, будет считаться скромным. Дата церемонии пока держится в тайне.

Напомним, что сын мультимиллиардера сделал предложение возлюбленной на родном для нее русском языке, что невероятно тронуло девушку.