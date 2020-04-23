Число заболевших коронавирусом в Хакасии увеличилось до 99 человек

Абакан, 23 апреля. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Хакасии увеличилось за сутки на 12 человек, всего зарегистрировано 99 случаев заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

В среду сообщалось о 87 заболевших COVID-19.

«Еще у 12 жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Из 99 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 восемь человек выздоровели, один — скончался.

«В республике 1166 человек находятся под меднаблюдением, из них 1144 – дома, 22 — в обсерваторе. Сняты с карантина – 2008 человек», — уточнили в пресс-службе.

По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4420 пациентов излечились, 513 — скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.