Цены на нефть растут, отыгрывая обвал начала недели

Москва, 23 апреля. Мировые цены на нефть утром в четверг продемонстрировали уверенный рост на уровне 9-12%, частично отыграв падение, которое наблюдалось в начале недели.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent по состоянию на 7.28 по московскому времени поднялась на 9,28% и достигла 22,24 доллара за баррель, WTI — на 11,54%, до 15,39 доллара. Несколькими минутами ранее рост находился в пределах 7— 10%.

Напомним, что в понедельник, 20 апреля, цена сырья WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Днем позже стоимость июньских фьючерсов рухнула на 43,4%, опустившись до 11,57 доллара за баррель (в ходе торгов опускалась до 6,55 доллара).

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent в среду опускалась до минимального с 11 декабря 1999 года уровня — ниже 16 долларов за баррель.

Рекордный обвал цен на нефть из-за падения спроса на сырье спровоцировала пандемия COVID-19. Кроме того, негативно на рынок повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Напомним, что сделку удалось заключить лишь в середине апреля и временно стабилизировать ситуацию на рынке, но от повторного падения цен на нефть соглашение не спасло. На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.

Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил о том, что в резком падении цен на нефтяные фьючерсы виноваты спекулянты, передает «Царьград». По его мнению, давление на рынок продолжится до мая, то есть будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+.