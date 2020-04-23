Пригожин пожаловался на занятость Валерии во время режима самоизоляции

Москва, 23 апреля. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, чем занимается вместе с женой — певицей Валерией — дома во время режима самоизоляции. Как уточнил продюсер, он продолжает трудиться дома.

Пригожин оборудовал дома студию. Его супруга Валерия посвящает время чтению или тренировкам. Как пишет KP.Ru, Валерия занята 24 часа в сутки.

«К ней еще надо на прием записаться, что называется! И я занят своим делом. Естественно, мы вроде бы живем дома, но не встречаемся», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Пригожин показал на видео «смертельно уставшую супругу» Валерию. Кадры он опубликовал в своем Instagram.

На видеозаписи певица Валерия сидит в кресле. Ее супруг Иосиф Пригожин пытается узнать, что с ней случилось и от чего она так сильно устала. Продюсер снял на видео свою возлюбленную перед сном. Валерия была в пижаме, без макияжа и делала массаж ног. Оказалось, что Валерия весь день стояла у плиты и готовила. Исполнительница предложила супругу самому вспомнить, что она еще делала. Она призналась, что даже не присела ни разу за день.

Ранее Валерия призналась, что самоизоляция подарила ей незабываемые ощущения. Певица отмечала день рождения в компании своего супруга за домашним столом. Однако огромное количество поздравлений и подарков заставили забыть Валерию, что она не может провести этот день в компании друзей и близких людей.

Напомним, Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции. По его словам, он был шокирован, увидев, сколько много людей гуляет по улицам. Он сообщил, что впервые за три недели выбрался в городе и увидел огромное количество машин.