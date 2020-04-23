Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина

Петрозаводск, 23 апреля. Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.

Письме к руководству СК РФ было направлено от имени Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной. По словам женщин, они являются живыми свидетелями антигуманного отношения финских оккупантов.

«Обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления», — приводит слова экс-узниковРИА Новости.

Вместе с тем жительницы Петрозаводска отмечают, что в годы войны финские захватчики устанавливали собственные порядки для мирного населения и разделяли его по национальному признаку, подвергали насилию и истреблению. Действия финских фашистов носили все признаки геноцида, считают авторы обращения.

Отмечается, что руководство концлагерей после окончания войны не понесло никакой ответственности. Однако имена и звания финских солдат и их начальников сейчас назвать сложно, отмечают экс-узников.

Напомним, в октябре прошлого года ФСБ России рассекретила документы, касающиеся шести финских концлагерей в Петрозаводске, которые функционировали в годы Великой Отечественной войны.

Самый первый из них был создан 24 октября 1941 года. В лагерях содержалось примерно 25 тыс. человек. При этом надзиратели мучили заключенных, моря их голодом и применяя насилие. Так, например, приводится случай, когда тюремный врач избил до потери сознания обратившегося за помощью заключенного, который работал на лесозаготовке. Через неделю узник скончался