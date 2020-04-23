Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. События дня. ФАН-ТВ

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России Цифровые пропуска внедрят в 21 субъекте России. Соответствующие заявки уже подали власти регионов. Работодатели смогут подавать список сотрудников на получение пропусков через личный кабинет юридического лица на едином портале госуслуг. После проверки и одобрения заявки, будут сформированы сами пропуска в виде QR-кодов, они направляются в личные кабинеты работников на портале госуслуг и на адреса электронной почты. Первыми к системе подключатся семь областей Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская. Со следующей недели планируется внедрять цифровые пропуска в еще 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Путин освободил от должности замглавы СК РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета России — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Заместителем руководителя Следственного комитета России Александр Сорочкин был с 2011 года. Туда он перешел после службы в госбезопасности. На должности руководителя военно-следственного управления в качестве заместителя председателя Следственного комитета при российской прокуратуре Александр Сорочкин был с декабря 2007. В марте 2020 ему исполнилось 62 года. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Пик распространения коронавируса придется на середину мая Пик распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, по мнению специалистов, наступит в середине мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 — большая угроза для всех стран мира. Причем вирус угрожает не только жизням и здоровью людей, но также может спровоцировать «серьезный мировой экономический кризис, что станет дополнительным вызовом» для государств. Напомним, по последним данным в России почти 58 тысяч заразившихся. 513 пациентов погибли.